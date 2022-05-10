Челябинский «Ангел» спас сотни детей Донбасса

«Я буду делать свое дело до конца и никогда не сдамся»

11 мая 2022 в 20:03 Размер текста - 17 +

Юрий Гагарин получил в ДНР позывные «Ангел», Фото: Павел Сидоров © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Предприниматель из Челябинска Юрий Гагарин представлен к Ордену Мужества за спасение 367 детей Донбасса и к званию почетного гражданина города Ново-Азовка Донецкой народной республики. Оба представления подписал глава ДНР Денис Пушилин. Бывший морской пехотинец, подполковник РФ в запасе, а ныне гвардии подполковник армии ДНР с позывными «Ангел» рассказал URA.RU, почему он в свои 52 года оставил вполне благополучную и небедную жизнь в Челябинске и отправился в Донбасс. Ракета над Таганрогом У Гагарина уже был боевой опыт, служил в морской пехоте в мотострелковом подразделении. В Челябинске Гагарин занимается бизнесом. Так получилось, что уже после начала спецоперации РФ на Украине он был в Таганроге, где ему изготовили два легких самолета. Гагарин увлекается малой авиацией. Юрия Гагарина распределили на мариупольское направление Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «У меня были планы поехать в ДНР после покупки самолетов, но не слишком серьезные. И вот там, в Таганроге услышал звук ракеты комплекса „Точка У“, выпущенной с территории Украины и сбитой Российской стороной. А у меня в 2019 году сын погиб в Сирии, и я принял решение ехать в ДНР», — вспоминает Юрий Леонидович. Набора добровольцев из России нет и сейчас. А в начале марта уже немолодому бизнесмену, хотя и полковнику российской армии в запасе, было практически невозможно попасть в Донбасс. Но помогли старые связи и учли боевой опыт Гагарина. Его распределили на мариупольское направление, 14 марта Гагарина уже был в ДНР. Пусть будет Ангелом! Позывной «Ангел» Гагарин получил в ДНР. Кстати, в Челябинске, на гражданке, он много помогает женским монастырям. В одном из монастырей, после того как таскали стройматериалы, у Гагарина зачесалась спина. Тут же стали шутить, что у него как у ангела растут крылья. «Уже в ДНР у нас, так получилось, сложилась группа, которая занималась спасением гражданского населения из подвалов. А в группе пятеро человек — Андрей, Николай, Георгий, Евгений и Леонид. По главным буквам ребят стали звать „ангелы“, а меня, как командира подразделения — „Ангелом“», — рассказывает Гагарин. Окончательно позывные закрепились уже при заполнении документов. Одна из женщин, кадровичка, удивлялась голосу Гагарина и все сомневалась, может ли немолодой обладатель такого голоса служить в армии. Голос Юрия Гагарина показался ангельским Фото: Павел Сидоров © URA.RU «Говорит, голосок-то у него — ангельский! А для анкеты был нужен позывной. Позывные не придумываются, а выдаются, но меня не знали и предложили подумать самому. Та же женщина предложила — пусть будет „Ангелом“. Так и попало в документы, все совпало и теперь меня в ДНР все знают, как „Ангела“», — рассказывает подполковник. Окончательно позывные закрепились уже при заполнении документов. Одна из женщин, кадровичка, удивлялась голосу Гагарина и все сомневалась, может ли немолодой обладатель такого голоса служить в армии. «Говорит, голосок-то у него — ангельский! А для анкеты был нужен позывной. Позывные не придумываются, а выдаются, но меня не знали и предложили подумать самому. Та же женщина предложила — пусть будет „Ангелом“. Так и попало в документы, все совпало и теперь меня в ДНР все знают, как „Ангела“», — рассказывает подполковник. Детей как живые щиты выставляли в окна В армии ДНР Гагарин возглавил инженерно-саперную роту, которая теперь стала батальоном, с функциями разведки. Настало время и к советам Гагарина по выбору боевой тактики, что помогло сберечь не одну жизнь, стали прислушиваться. К тому времени уже в армии ДНР знали, что есть такой Ангел, опытный военный. А потом об Ангеле уже узнало мирное население, когда из подвалов домов и больниц Мариуполя стали спасать мирных граждан. «Многие мирные горожане с детьми прятались в больницах, а солдаты ВСУ и боевики „Азова“ (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) отбирали детей и выставляли в окна как живой щит. Знали, что мы стрелять по окнам не будем. Дети были для них расходным материалом. А порой, уже за надобностью, детей просто выкидывали из окон, стреляли им в спины», — вспоминает Гагарин Мирное население пряталось в подвалах Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Но шаг за шагом батальон Ангела делал свое дело. Гагарин придумал использовать «кенгурятники» — рюкзаки-переноски. Маленьких детей выносили из подвалов на спинах, руки были свободны для оружия. Ангел спас 367 детей, прилежно составив список, чтобы никто не потерялся «Дети были обезвожены, многие ранены. Мы спасали их в первую очередь и взрослые не спорили. Самому маленькому, кого я эвакуировал, было два дня. Мама родила в подвале больницы. Ее на носилках вместе с ребенком подали в лаз-окно и вывезли на БТР. При спасении этой семьи погиб наш военный, он прикрывал своей спиной выход и в него попали выстрелы „азовцев“», — рассказывает он. «Нас спас дядя Ангел!» История спасения троих детей из одной семьи стала известна всему ДНР и даже в Госдуме РФ. Мама работала в больнице №4 Мариуполя врачом, папа — водителем на одном из предприятий. После начала спецоперации папа стал санитаром в больнице. 6 марта мать забрала троих дочек в больницу, в бомбоубежище. «В полночь пришли „азовцы“, велели освободить корпус. На вопрос, что делать с ранеными, „азовцы“ просто стали выкидывать раненных в окна. Я потом видел эти тела под окнами», — говорит Гагарин. Детей из подвалов надо было достать в первую очередь Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Вся семья спустилась в бомбоубежище, в подвале здания соседней больницы были родные. Глава семьи решил перетащить их к себе. Вышли во двор и в этот момент со стороны ВСУ раздался удар из миномета. «Мама погибла на месте, муж, Артур Флят, потом так и похоронил ее на территории больницы. После освобождения территории больницы девочек увезли в село Пионерское, где есть пансионат. Муж остался дохоронить жену, стал нашим волонтером, и не успел запомнить, куда увезли девочек, точнее решил, что их везут в Виноградово», — рассказывает Гагарин. В итоге все нашли друг друга, потому что связующим звеном был Ангел и помогла детский омбудсмен ДНР Элеонора Федоренко. Артур перебрался в Новоазовск, где ему Гагарин временно предоставил ему домик местного бизнесмена, уехавшего после начала спецоперации. Когда в Новоазовск приезжала вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова, ей показали и дом, и девочек, которые рассказали о «дяде Ангеле», и самого Ангела. О том, что не попадает в сводки Есть вещи, о которых Гагарин порой не может говорить спокойно. О детях Донбасса, которые уже по звуку знают, откуда выпущен снаряд. Об убитой девочке, на теле которой была вырезана свастика, но тот, кто это сделал уже наказан — ликвидирован. О погибших товарищах. О батальоне «Азов», куда по словам Гагарина собирают только ярых националистов — тех, кто с рождения ненавидит Россию. «Им книги раздают, 200 фактов как ненавидеть Россию. Я привез такую книгу, в качестве трофея. Там самые отмороженные», — говорит Ангел. Чеченский батальон показывает истинное мужество Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU А вот чеченский батальон «Ахмат» показывает в ДНР примеры мужества. Герой России, глава Чечни Рамзан Кадыров, по словам Ангела, делает очень много для освобождения территорий. С полком имени Кадырова батальон Гагарина сражается бок о бок, и кадыровцы гибнут, спасая детей. При эвакуации детей из подвалов группа Гагарина, попала в окружение к «азовцам» с в районе бульвара Миатиды. Отбились, хотя противник превосходил по числу. Помогли бойцы-кадыровцы, прикрыли отход огнем. Рассказал, как принимал первый гуманитарный груз из Челябинска, собранный на деньги «Боевого братства», а помогал ему старый друг, руководитель Челябинского областного отделения «Боевого братства», ветеран боевых действий Павел Шишмаков. По данным URA.RU Гагарин потратил личные 15 млн рублей на помощь Донбассу. Купил УАЗы и лекарства, но сам он об этом говорить не стал. И снова в ДНР В Челябинск Гагарин приехал на несколько дней. Повидаться с семьей, открыть с «Ночными волками» мотосезон, встретить День Победы, а потом снова отправится в ДНР. Ангел вновь отправится в Мариуполь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Я до конца сделаю то, что должен и обязан сделать как гражданин своей страны. И никогда не попаду в плен. Мне 52 года, и я по соображениям не могу это сделать, и если вдруг окажусь в подобной ситуации, то этого не произойдет. С собой у меня всегда, со ввернутой готовой чекой граната», — говорит гвардии подполковник армии ДНР, Ангел из Челябинска Юрий Гагарин. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Ее целями, как заявил президент России Владимир Путин, являются помощь Донбассу, а также демилитаризация и денацификация. Украинская сторона использует мирных граждан как живой щит, при этом приоритетом армии РФ является нанесение ударов по военной инфраструктуре и исключение жертв среди населения. Значительная часть ДНР и ЛНР уже освобождена. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог» .

Предприниматель из Челябинска Юрий Гагарин представлен к Ордену Мужества за спасение 367 детей Донбасса и к званию почетного гражданина города Ново-Азовка Донецкой народной республики. Оба представления подписал глава ДНР Денис Пушилин. Бывший морской пехотинец, подполковник РФ в запасе, а ныне гвардии подполковник армии ДНР с позывными «Ангел» рассказал URA.RU, почему он в свои 52 года оставил вполне благополучную и небедную жизнь в Челябинске и отправился в Донбасс. Ракета над Таганрогом У Гагарина уже был боевой опыт, служил в морской пехоте в мотострелковом подразделении. В Челябинске Гагарин занимается бизнесом. Так получилось, что уже после начала спецоперации РФ на Украине он был в Таганроге, где ему изготовили два легких самолета. Гагарин увлекается малой авиацией. «У меня были планы поехать в ДНР после покупки самолетов, но не слишком серьезные. И вот там, в Таганроге услышал звук ракеты комплекса „Точка У“, выпущенной с территории Украины и сбитой Российской стороной. А у меня в 2019 году сын погиб в Сирии, и я принял решение ехать в ДНР», — вспоминает Юрий Леонидович. Набора добровольцев из России нет и сейчас. А в начале марта уже немолодому бизнесмену, хотя и полковнику российской армии в запасе, было практически невозможно попасть в Донбасс. Но помогли старые связи и учли боевой опыт Гагарина. Его распределили на мариупольское направление, 14 марта Гагарина уже был в ДНР. Пусть будет Ангелом! Позывной «Ангел» Гагарин получил в ДНР. Кстати, в Челябинске, на гражданке, он много помогает женским монастырям. В одном из монастырей, после того как таскали стройматериалы, у Гагарина зачесалась спина. Тут же стали шутить, что у него как у ангела растут крылья. «Уже в ДНР у нас, так получилось, сложилась группа, которая занималась спасением гражданского населения из подвалов. А в группе пятеро человек — Андрей, Николай, Георгий, Евгений и Леонид. По главным буквам ребят стали звать „ангелы“, а меня, как командира подразделения — „Ангелом“», — рассказывает Гагарин. Окончательно позывные закрепились уже при заполнении документов. Одна из женщин, кадровичка, удивлялась голосу Гагарина и все сомневалась, может ли немолодой обладатель такого голоса служить в армии. «Говорит, голосок-то у него — ангельский! А для анкеты был нужен позывной. Позывные не придумываются, а выдаются, но меня не знали и предложили подумать самому. Та же женщина предложила — пусть будет „Ангелом“. Так и попало в документы, все совпало и теперь меня в ДНР все знают, как „Ангела“», — рассказывает подполковник. Окончательно позывные закрепились уже при заполнении документов. Одна из женщин, кадровичка, удивлялась голосу Гагарина и все сомневалась, может ли немолодой обладатель такого голоса служить в армии. «Говорит, голосок-то у него — ангельский! А для анкеты был нужен позывной. Позывные не придумываются, а выдаются, но меня не знали и предложили подумать самому. Та же женщина предложила — пусть будет „Ангелом“. Так и попало в документы, все совпало и теперь меня в ДНР все знают, как „Ангела“», — рассказывает подполковник. Детей как живые щиты выставляли в окна В армии ДНР Гагарин возглавил инженерно-саперную роту, которая теперь стала батальоном, с функциями разведки. Настало время и к советам Гагарина по выбору боевой тактики, что помогло сберечь не одну жизнь, стали прислушиваться. К тому времени уже в армии ДНР знали, что есть такой Ангел, опытный военный. А потом об Ангеле уже узнало мирное население, когда из подвалов домов и больниц Мариуполя стали спасать мирных граждан. «Многие мирные горожане с детьми прятались в больницах, а солдаты ВСУ и боевики „Азова“ (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) отбирали детей и выставляли в окна как живой щит. Знали, что мы стрелять по окнам не будем. Дети были для них расходным материалом. А порой, уже за надобностью, детей просто выкидывали из окон, стреляли им в спины», — вспоминает Гагарин Но шаг за шагом батальон Ангела делал свое дело. Гагарин придумал использовать «кенгурятники» — рюкзаки-переноски. Маленьких детей выносили из подвалов на спинах, руки были свободны для оружия. Ангел спас 367 детей, прилежно составив список, чтобы никто не потерялся «Дети были обезвожены, многие ранены. Мы спасали их в первую очередь и взрослые не спорили. Самому маленькому, кого я эвакуировал, было два дня. Мама родила в подвале больницы. Ее на носилках вместе с ребенком подали в лаз-окно и вывезли на БТР. При спасении этой семьи погиб наш военный, он прикрывал своей спиной выход и в него попали выстрелы „азовцев“», — рассказывает он. «Нас спас дядя Ангел!» История спасения троих детей из одной семьи стала известна всему ДНР и даже в Госдуме РФ. Мама работала в больнице №4 Мариуполя врачом, папа — водителем на одном из предприятий. После начала спецоперации папа стал санитаром в больнице. 6 марта мать забрала троих дочек в больницу, в бомбоубежище. «В полночь пришли „азовцы“, велели освободить корпус. На вопрос, что делать с ранеными, „азовцы“ просто стали выкидывать раненных в окна. Я потом видел эти тела под окнами», — говорит Гагарин. Вся семья спустилась в бомбоубежище, в подвале здания соседней больницы были родные. Глава семьи решил перетащить их к себе. Вышли во двор и в этот момент со стороны ВСУ раздался удар из миномета. «Мама погибла на месте, муж, Артур Флят, потом так и похоронил ее на территории больницы. После освобождения территории больницы девочек увезли в село Пионерское, где есть пансионат. Муж остался дохоронить жену, стал нашим волонтером, и не успел запомнить, куда увезли девочек, точнее решил, что их везут в Виноградово», — рассказывает Гагарин. В итоге все нашли друг друга, потому что связующим звеном был Ангел и помогла детский омбудсмен ДНР Элеонора Федоренко. Артур перебрался в Новоазовск, где ему Гагарин временно предоставил ему домик местного бизнесмена, уехавшего после начала спецоперации. Когда в Новоазовск приезжала вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова, ей показали и дом, и девочек, которые рассказали о «дяде Ангеле», и самого Ангела. О том, что не попадает в сводки Есть вещи, о которых Гагарин порой не может говорить спокойно. О детях Донбасса, которые уже по звуку знают, откуда выпущен снаряд. Об убитой девочке, на теле которой была вырезана свастика, но тот, кто это сделал уже наказан — ликвидирован. О погибших товарищах. О батальоне «Азов», куда по словам Гагарина собирают только ярых националистов — тех, кто с рождения ненавидит Россию. «Им книги раздают, 200 фактов как ненавидеть Россию. Я привез такую книгу, в качестве трофея. Там самые отмороженные», — говорит Ангел. А вот чеченский батальон «Ахмат» показывает в ДНР примеры мужества. Герой России, глава Чечни Рамзан Кадыров, по словам Ангела, делает очень много для освобождения территорий. С полком имени Кадырова батальон Гагарина сражается бок о бок, и кадыровцы гибнут, спасая детей. При эвакуации детей из подвалов группа Гагарина, попала в окружение к «азовцам» с в районе бульвара Миатиды. Отбились, хотя противник превосходил по числу. Помогли бойцы-кадыровцы, прикрыли отход огнем. Рассказал, как принимал первый гуманитарный груз из Челябинска, собранный на деньги «Боевого братства», а помогал ему старый друг, руководитель Челябинского областного отделения «Боевого братства», ветеран боевых действий Павел Шишмаков. По данным URA.RU Гагарин потратил личные 15 млн рублей на помощь Донбассу. Купил УАЗы и лекарства, но сам он об этом говорить не стал. И снова в ДНР В Челябинск Гагарин приехал на несколько дней. Повидаться с семьей, открыть с «Ночными волками» мотосезон, встретить День Победы, а потом снова отправится в ДНР. «Я до конца сделаю то, что должен и обязан сделать как гражданин своей страны. И никогда не попаду в плен. Мне 52 года, и я по соображениям не могу это сделать, и если вдруг окажусь в подобной ситуации, то этого не произойдет. С собой у меня всегда, со ввернутой готовой чекой граната», — говорит гвардии подполковник армии ДНР, Ангел из Челябинска Юрий Гагарин. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Ее целями, как заявил президент России Владимир Путин, являются помощь Донбассу, а также демилитаризация и денацификация. Украинская сторона использует мирных граждан как живой щит, при этом приоритетом армии РФ является нанесение ударов по военной инфраструктуре и исключение жертв среди населения. Значительная часть ДНР и ЛНР уже освобождена.