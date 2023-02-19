19 февраля 2023
18 февраля 2023

Тюменцам предлагают стать владельцами развлекательного бизнеса в ОАЭ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, осень. Тюмень, колесо обозрения, аттракцион
Продавец делает скидку при продаже Фото:

Жителям Тюмени предлагают купить действующий готовый бизнес в Арабских Эмиратах — колесо обозрения. Информация о продаже аттракциона размещена на сайте Avito. Цена продажи составляет 75 миллионов рублей.

«Продается готовый действующий бизнес, со всеми разрешительными документами, с обученным техническим персоналом. Работает уже более 3 лет. Колесо обозрения установлено на набережной Рас-эль-Хайма — в оживленном курортном туристическом центре Объединенных Арабских Эмиратов, рядом с главной мечетью», — говорится в тексте объявления.

По данным продавца, высота колеса составляет 37 метров. На нем закреплено 18 кабин, всего аттракцион рассчитан на 108 человек. Каждая кабина оснащена кондиционером.

Изначальная цена продажи — 120 миллионов рублей. Продавец делает скидку и снижает стоимость аттракциона до 75 миллионов рублей. На момент публикации корреспонденту URA.RU не удалось связаться с продавцом и уточнить причину продажи.

Аттракцион расположен на набережной эмирата Рас-эль-Хайма

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Жителям Тюмени предлагают купить действующий готовый бизнес в Арабских Эмиратах — колесо обозрения. Информация о продаже аттракциона размещена на сайте Avito. Цена продажи составляет 75 миллионов рублей. «Продается готовый действующий бизнес, со всеми разрешительными документами, с обученным техническим персоналом. Работает уже более 3 лет. Колесо обозрения установлено на набережной Рас-эль-Хайма — в оживленном курортном туристическом центре Объединенных Арабских Эмиратов, рядом с главной мечетью», — говорится в тексте объявления. По данным продавца, высота колеса составляет 37 метров. На нем закреплено 18 кабин, всего аттракцион рассчитан на 108 человек. Каждая кабина оснащена кондиционером. Изначальная цена продажи — 120 миллионов рублей. Продавец делает скидку и снижает стоимость аттракциона до 75 миллионов рублей. На момент публикации корреспонденту URA.RU не удалось связаться с продавцом и уточнить причину продажи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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