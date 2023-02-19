В Курганской области на рынок санавиации вышла новая компания

В Курганской области сменится санавиационная компания Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Курганской области аукцион на закупку авиационных работ для оказания медицинской помощи выиграло АО «Национальная служба санитарной авиации». Результаты конкурса опубликованы на сайте госзакупок. Ранее работы выполняла АО «Русские вертолетные системы», в последнем аукционе компания не участвовала.

«По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке (п. 1 ч. 1 ст. 52 Закона № 44-ФЗ). Заявка соответствует требованиям. Исполнитель: АО „Национальная служба санитарной авиации“. Цена контракта: 85 066 267,91 рублей», — указано на сайте госзакупок.

Получить комментарий руководства АО «Национальная служба санитарной авиации» URA.RU не удалось. В компании попросили направить письменный запрос. Согласно сайту компании, она оказывает услуги санавиации в соседних Тюменской и Свердловской областях, и еще 38 регионах.

Связаться с руководством «Русских вертолетных систем» (РВС) также не получилось. Ранее в этой компании отмечали, что условия контракта (стоимость летного часа) были не выгодные, из-за чего в конце 2022 года и в январе 2023 года сорвались два аукциона, так как компании не заявились на них. В РВС тогда предложили властям региона снизить количество летных часов, что увеличит стоимость одного часа при той же цене контракта. Сотрудник РВС отмечал, что компания готова продолжать работу в регионе, а курганские медики оценивали РВС без нареканий.