В Кургане сорвался третий аукцион на санитарную авиацию

31 января 2023 в 17:56 Размер текста - 17 +

Одна компания подала заявку, но аукцион на санавиацию признан несостоявшимся Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Третий аукцион на госзакупку авиационных работ на оказание медицинской помощи в Курганской области не состоялся. На тендер поступила одна заявка, которая признана несоответствующей требованиям, указано на сайте госзакупок. «Основания признания торгов несостоявшимися: По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке. Заявка не соответствует требованиям (п.1 и п. 4 ч.1 ст. 52 Закона №44-ФЗ)», — указано в документах на сайте госзакупок. В компании, которая ранее выполняла работы — АО «Русские вертолетные системы» (РВС) URA.RU пояснили, что скорее всего у комиссии возникли какие-либо замечания по процедуре. В РВС выразили надежду, что через две недели аукцион состоится и санавиация приступит к работе в Курганской области. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области сорвались два аукциона на санавиацию из-за отсутствия заявок от компаний. В АО «Русские вертолетные системы», которое в 2022 году выполняло эту работу, пояснили агентству, что стоимость контракта была очень низкая. В январе 2023 года власти региона изменили условия закупки: в контракте снизили количество летных часов с 484 до 457, благодаря чему стоимость одного часа выросла на 10 тысяч рублей. Начальная стоимость контракта составила также более 85 млн рублей. Курганские врачи отмечают, что санавиация необходима области. По данным за 2022 год в регионе было проведено 256 вылетов: на вертолете эвакуировали 252 пациента, из которых 45 — дети, в числе которых были и младенцы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Третий аукцион на госзакупку авиационных работ на оказание медицинской помощи в Курганской области не состоялся. На тендер поступила одна заявка, которая признана несоответствующей требованиям, указано на сайте госзакупок. «Основания признания торгов несостоявшимися: По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке. Заявка не соответствует требованиям (п.1 и п. 4 ч.1 ст. 52 Закона №44-ФЗ)», — указано в документах на сайте госзакупок. В компании, которая ранее выполняла работы — АО «Русские вертолетные системы» (РВС) URA.RU пояснили, что скорее всего у комиссии возникли какие-либо замечания по процедуре. В РВС выразили надежду, что через две недели аукцион состоится и санавиация приступит к работе в Курганской области. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области сорвались два аукциона на санавиацию из-за отсутствия заявок от компаний. В АО «Русские вертолетные системы», которое в 2022 году выполняло эту работу, пояснили агентству, что стоимость контракта была очень низкая. В январе 2023 года власти региона изменили условия закупки: в контракте снизили количество летных часов с 484 до 457, благодаря чему стоимость одного часа выросла на 10 тысяч рублей. Начальная стоимость контракта составила также более 85 млн рублей. Курганские врачи отмечают, что санавиация необходима области. По данным за 2022 год в регионе было проведено 256 вылетов: на вертолете эвакуировали 252 пациента, из которых 45 — дети, в числе которых были и младенцы.