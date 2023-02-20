Кириенко поблагодарил свердловских VIP за помощь военным

Волонтеры из Свердловской области передали гуманитарную помощь в зону СВО

Свердловских добровольцев пригласили на встречу с Сергеем Кириенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Сенатор от Свердловской области Виктор Шептий и замдиректора компании «Сима-ленд» Анастасия Лукичева передали автомобили и жизненно важные грузы уральским бойцам, находящимся в зоне спецоперации на Украине. Их в числе волонтеров со всей страны пригласили в Ростов-на-Дону на объединенное заседание штаба помощи «МыВместе». За большую работу всех собравшихся поблагодарил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, рассказал URA.RU сам Шептий.

«Общепризнанно, что Свердловская область — один из лидеров по оказанию гуманитарной помощи как жителям освобожденных территорий, так и нашим воинам. Перед нашей командой, куда вошла и Анастасия Лукичева, стояла задача привезти важный груз. Мы все доставили на передний край — нашим землякам из 228-го мотострелкового полка, которому на этой неделе президент присвоил звание гвардейского», — поделился Шептий.

«Сотрудники компании „Сима-ленд“ приняли решение собрать денежные средства на покупку всего самого необходимого. Вместе с [Общероссийским] народным фронтом мы вручили это нашим ребятам, которые находятся сейчас на передовой. Помимо автомобилей, это важная и полезная техника, а также печи, аптечки, рюкзаки и многое другое», — добавила Лукичева.

Встреча российских общественников с Кириенко прошла 18 февраля. Свердловскую делегацию возглавил вице-губернатор области Олег Чемезов, а помимо Лукичевой и Шептия туда вошла еще и министр культуры Светлана Учайкина. Выступая перед волонтерами, Кириенко поблагодарил их за поддержку военных, отметив, что результат этой работы измеряется не тоннами и не рублями, а «спасенными жизнями».

Свердловская область одной из первых в России стала посылать гуманитарную помощь вынужденным переселенцам и участникам спецоперации. Год назад, в середине февраля 2022-го, свердловские власти совместно с бизнесменами отправили первую большую фуру из Екатеринбурга. Груз был собран простыми свердловчанами при поддержке штаба «МыВместе» и добровольцев.

Фото: предоставлено участниками встречи