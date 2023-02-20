Сотрудники ФСБ задержали высокопоставленного челябинского силовика

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
Сотрудники ФСБ увезли полицейского на допрос Фото:

Сотрудники УФСБ по Челябинской области 20 февраля задержали начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Калининского районного отдела полиции Алексея Савоськина. Это информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В кабинете Савоськина прошел обыск. По версии следствия, он заставил обвиняемого, который находится в СИЗО, выплатить долг потерпевшему. Также задержан коммерсант, ради которого полицейский заставил выплачивать долги», — сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU заявили, что в настоящее время сотрудник отстранен от исполнения должностных обязанностей, проводится служебная проверка. В случае установления вины, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством. Уголовное дело возбуждено по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

«Сотрудникам, преступившим закон и запятнавшим честь мундира, не место в рядах МВД. Независимо от того, когда совершены противоправные деяния, виновники привлекаться к ответственности», — отметили в пресс-службе полицейского главка региона.

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Сотрудники УФСБ по Челябинской области 20 февраля задержали начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Калининского районного отдела полиции Алексея Савоськина. Это информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «В кабинете Савоськина прошел обыск. По версии следствия, он заставил обвиняемого, который находится в СИЗО, выплатить долг потерпевшему. Также задержан коммерсант, ради которого полицейский заставил выплачивать долги», — сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU заявили, что в настоящее время сотрудник отстранен от исполнения должностных обязанностей, проводится служебная проверка. В случае установления вины, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством. Уголовное дело возбуждено по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). «Сотрудникам, преступившим закон и запятнавшим честь мундира, не место в рядах МВД. Независимо от того, когда совершены противоправные деяния, виновники привлекаться к ответственности», — отметили в пресс-службе полицейского главка региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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