Сотрудники ФСБ задержали высокопоставленного челябинского силовика

Сотрудники ФСБ увезли полицейского на допрос Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники УФСБ по Челябинской области 20 февраля задержали начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Калининского районного отдела полиции Алексея Савоськина. Это информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В кабинете Савоськина прошел обыск. По версии следствия, он заставил обвиняемого, который находится в СИЗО, выплатить долг потерпевшему. Также задержан коммерсант, ради которого полицейский заставил выплачивать долги», — сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU заявили, что в настоящее время сотрудник отстранен от исполнения должностных обязанностей, проводится служебная проверка. В случае установления вины, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством. Уголовное дело возбуждено по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

«Сотрудникам, преступившим закон и запятнавшим честь мундира, не место в рядах МВД. Независимо от того, когда совершены противоправные деяния, виновники привлекаться к ответственности», — отметили в пресс-службе полицейского главка региона.