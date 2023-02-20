Стройку в Перми, за которой следит Путин, проверяет прокуратура

Новый ЖК в Березниках строится после техногенной аварии Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Прокуратура проверяет использование средств из бюджета при строительстве ЖК «Любимов» в Березниках. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье». По данным издания, госорган отправил Корпорации развития Пермского края (КРПК) и порядка десяти застройщикам требования о предоставлении необходимых документов.

«Прокуратуру интересует строительство ЖК с 2017 года, когда стройку курировала команда экс-губернатора Максима Решетникова и когда за небольшой период сменилось несколько подрядчиков. По другой версии, проверка может быть связана с противостоянием правительства региона и краевой прокуратуры, которая оспаривает ряд проектов в крае», — передает издание, ссылаясь на несколько знакомых с ситуацией источников.

Корпорация развития Пермского края — заказчик масштабных работ в Березниках. В КРПК и прокуратуре Пермского края информацию о проверке ЖК «Любимов» пока не прокомментировали.

Новый микрорайон строится с 2014 года, чтобы переселить жителей из опасных зон, где в результате затопления рудника образовались провалы. На сегодня сдан 21 многоквартирный дом. Ранее президент России Владимир Путин интересовался ситуацией в Березниках на встрече с главой региона Дмитрием Махониным. Губернатор признавал, что ситуация в городе сложная. Махонин также озвучивал, что, несмотря на удорожание стройматериалов, стройка в микрорайоне продолжается.