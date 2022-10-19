Губернатор Махонин отчитался по стройке, за которой следит Путин

20 октября 2022 в 15:14 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин отметил, что шесть домов в ЖК «Любимов» должны сдать до конца этого года Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отчитался о ситуации на стройке в Березниках (Пермский край), за которой следит президент Владимир Путин. В своем telegram-канале Махонин написал, что правобережной части города возведены еще два многоквартирных дома. «Еще два дома по ул. Г. Братчикова, 4 и 8 в ЖК „Любимов“ готовы встречать новых жителей. В новые дома передут 238 семей. Одной из первых ключи получила Лариса Голякова, в новой квартире она будет жить вместе с детьми. Семьи ждут комфорта, чтобы в доступности была вся инфраструктура. И в „Любимове“ есть все для этого: новая школа с бассейном, три детсада, в ноябре откроется физкультурно-оздоровительный комплекс. Эта стройка важна для нас, ведь тысячи березниковцев потеряли свои дома из-за техногенной аварии. Не имеем права их подвести», — написал Махонин. Губернатор подчеркнул, что несмотря на удорожание стройматериалов, стройка в микрорайоне продолжается. До конца года должно завершиться строительство еще шести домов. Строительство микрорайона ведется в правобережной части города. Стройка также находится на личном контроле премьер-министра РФ Михаила Мишустина. В ходе визита в Пермский край в конце 2021 года, глава правительства обратил внимание Махонина на низкие темпы расселения в Березниках. Он также поставил задачу достроить дома до конца 2022 года.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отчитался о ситуации на стройке в Березниках (Пермский край), за которой следит президент Владимир Путин. В своем telegram-канале Махонин написал, что правобережной части города возведены еще два многоквартирных дома. «Еще два дома по ул. Г. Братчикова, 4 и 8 в ЖК „Любимов“ готовы встречать новых жителей. В новые дома передут 238 семей. Одной из первых ключи получила Лариса Голякова, в новой квартире она будет жить вместе с детьми. Семьи ждут комфорта, чтобы в доступности была вся инфраструктура. И в „Любимове“ есть все для этого: новая школа с бассейном, три детсада, в ноябре откроется физкультурно-оздоровительный комплекс. Эта стройка важна для нас, ведь тысячи березниковцев потеряли свои дома из-за техногенной аварии. Не имеем права их подвести», — написал Махонин. Губернатор подчеркнул, что несмотря на удорожание стройматериалов, стройка в микрорайоне продолжается. До конца года должно завершиться строительство еще шести домов. Строительство микрорайона ведется в правобережной части города. Стройка также находится на личном контроле премьер-министра РФ Михаила Мишустина. В ходе визита в Пермский край в конце 2021 года, глава правительства обратил внимание Махонина на низкие темпы расселения в Березниках. Он также поставил задачу достроить дома до конца 2022 года.