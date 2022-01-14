Махонин доложил Путину о ситуации в Березниках после провала

Дмитрий Махонин встретился с президентом РФ Владимиром ПутинымПресс-служба Кремля
Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным поинтересовался ситуацией в Березниках, где в 2006 году в результате затопления рудника образовалось несколько провалов. Жителей пришлось срочно переселять, для чего строится новый микрорайон. Махонин признал, что ситуация в городе сложная, следует из стенограммы беседы, размещенной на сайте Кремля.
«В Березниках непросто. Было тяжело работать над переселением людей. Мы на финальной стадии. Сдали самую крупную школу в этом микрорайоне — он называется „Любимов“ — на 1224 места с двумя бассейнами, которыми будут также пользоваться жители. Уже построено два детских садика», — сообщил губернатор Прикамья. Он также рассказал президенту о запуске автобусного сообщения с новым микрорайоном и планах открыть в 2023 году дом культуры.
13 января о проблемах Березников Путин говорил с Дмитрием Мазепиным, генеральным директором компании «Уралхим», которая занимается добычей недр в территории. Он заверил президента, что почва под Березниками уже не проваливается и ситуация стабилизирована.
Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным поинтересовался ситуацией в Березниках, где в 2006 году в результате затопления рудника образовалось несколько провалов. Жителей пришлось срочно переселять, для чего строится новый микрорайон. Махонин признал, что ситуация в городе сложная, следует из стенограммы беседы, размещенной на сайте Кремля. «В Березниках непросто. Было тяжело работать над переселением людей. Мы на финальной стадии. Сдали самую крупную школу в этом микрорайоне — он называется „Любимов“ — на 1224 места с двумя бассейнами, которыми будут также пользоваться жители. Уже построено два детских садика», — сообщил губернатор Прикамья. Он также рассказал президенту о запуске автобусного сообщения с новым микрорайоном и планах открыть в 2023 году дом культуры. 13 января о проблемах Березников Путин говорил с Дмитрием Мазепиным, генеральным директором компании «Уралхим», которая занимается добычей недр в территории. Он заверил президента, что почва под Березниками уже не проваливается и ситуация стабилизирована.