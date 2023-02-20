Жителей Турции предупредили об опасности после новых землетрясений в Хатае

Турков призвали остерегаться моря после землетрясений в Хатае
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Страны европейского союза. , франция, европа, средиземное море, корсика
Из-за катастрофы в Хатае возможен повышения уровня моря Фото:
новость из сюжета
В Турции прошли мощные землетрясения

Граждане Турции не должны приближаться к морю в провинции Хатай из-за риска повышения уровня воды. Об этом сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

«Ввиду риска повышения уровня моря до 50 сантиметров после землетрясений просьба к гражданам не приближаться к берегу моря», — предупредили в AFAD. Заявление ведомства появилось после землетрясений 20 февраля в провинции Хатай.

В турецкой провинции за три минуты произошло два землетрясения с магнитудами 6,4 и 5,8 баллов. В Хатае произошло полное отключение электричества из-за катастрофы, сообщили в эфире турецкого телеканала A Haber.

Ранее URA.RU сообщало, что на границе Сирии и Турции в провинции Хатай произошло мощное землетрясение. Первые подземные толчки были отмечены в 20:04 по московскому времени.

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Граждане Турции не должны приближаться к морю в провинции Хатай из-за риска повышения уровня воды. Об этом сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD). «Ввиду риска повышения уровня моря до 50 сантиметров после землетрясений просьба к гражданам не приближаться к берегу моря», — предупредили в AFAD. Заявление ведомства появилось после землетрясений 20 февраля в провинции Хатай. В турецкой провинции за три минуты произошло два землетрясения с магнитудами 6,4 и 5,8 баллов. В Хатае произошло полное отключение электричества из-за катастрофы, сообщили в эфире турецкого телеканала A Haber. Ранее URA.RU сообщало, что на границе Сирии и Турции в провинции Хатай произошло мощное землетрясение. Первые подземные толчки были отмечены в 20:04 по московскому времени.
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