Жителей Турции предупредили об опасности после новых землетрясений в Хатае

Граждане Турции не должны приближаться к морю в провинции Хатай из-за риска повышения уровня воды. Об этом сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).
«Ввиду риска повышения уровня моря до 50 сантиметров после землетрясений просьба к гражданам не приближаться к берегу моря», — предупредили в AFAD. Заявление ведомства появилось после землетрясений 20 февраля в провинции Хатай.
В турецкой провинции за три минуты произошло два землетрясения с магнитудами 6,4 и 5,8 баллов. В Хатае произошло полное отключение электричества из-за катастрофы, сообщили в эфире турецкого телеканала
Ранее URA.RU сообщало, что на границе Сирии и Турции в провинции Хатай произошло мощное землетрясение. Первые подземные толчки были отмечены в 20:04 по московскому времени.
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