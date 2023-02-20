На электронных площадках размещены тысячи объявлений о продаже готового бизнеса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменские предприниматели массово избавляются от бизнеса через сервисы частных объявлений. Рост активности в разделе о продаже готового бизнеса в феврале отметили эксперты «Авито».

«Предприниматели массово продают готовый бизнес на маркетплейсе, торговые точки, микропредприятия по изготовлению различных товаров, автоматы по продаже кофе и воды. Указывают разную причину продажи и разную доходность. Может появляться до сотни новых объявлений в день», — отмечают в «Авито».

Один из продавцов рассказал URA.RU, что причина продажи — невысокая доходность и не готовность людей работать на прибыль. «Сейчас надо или жить бизнесом 26, 27 часов в сутки — или заниматься чем-то другим. Даже в простейшем бизнесе по франшизе дорожают расходники, дорожает сырье, дорожает аренда, а повышать цены — значит, распугивать клиентов», — пояснил он в беседе с URA.RU.

По его словам, в ближайшее время таких предложений прибавится — уже весной от бизнеса решат избавиться те, кто сейчас еще сомневается. «Уже все почти поняли, что если бизнес зависит от импортозамещения, то проще от него избавиться, чем дождаться перемен», — добавил URA.RU источник.

На момент публикации в «Авито» зарегистрировано почти 2,5 тыс. объявлений о продаже бизнеса. Ранее агентство рассказало, что предприниматели Тюмени настроены максимально сократить свои затраты. В частности, многие стали отказываться от сотрудничества с Wildberries.