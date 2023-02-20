В Китае назвали причину, почему большинство стран не участвует в санкциях против России

SCMP: лидеры многих стран не ввели санкции против РФ, так как не стали поддаваться провокациям Запада

21 февраля 2023 в 04:38 Размер текста - 17 +

В Гонконге заявили о растущей симпатии мира к России в украинском конфликте Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Лидеры большинства стран не ввели санкции против России, так как решили не поддаваться провокациям Запада, представители которого имеют так называемое черно-белое мышление. Так считает научный сотрудник Азиатского исследовательского института Кишор Махбубани. «Почему 85% стран мира не ввели санкции против России после [начала спецоперации]? Несмотря на то, что большинство стран, которые составляют эти 85%, не одобряют действия России, […] практически ни один член Глобального Юга не ввел санкции против России. Почему? Честный ответ заключается в том, что в глубине души многие лидеры этих стран не покупаются на „черно-белую“ историю, которую приподоносит Запад: Украина и Запад полностью добродетельны; Россия — это полное зло», — высказал свое мнение Кишор Махбубани в статье для South China Morning Post . «Изучая геополитику более пяти десятилетий, я ни разу не столкнулся ни с одним геополитическим вопросом, где право находится на одной стороне, а неправильное — на другой», — отметил он. По его словам, большинство лидеров стран считает, что конфликта между двумя странами можно было бы избежать. Кишор Махбубани подчеркнул, что «среди стран глобального юга растет симпатия к России». Страны Запада, в том числе США, ввели против России экономические санкции после начала спецоперации на Украине. В частности, многие иностранные компании покинули российский рынок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Лидеры большинства стран не ввели санкции против России, так как решили не поддаваться провокациям Запада, представители которого имеют так называемое черно-белое мышление. Так считает научный сотрудник Азиатского исследовательского института Кишор Махбубани. «Почему 85% стран мира не ввели санкции против России после [начала спецоперации]? Несмотря на то, что большинство стран, которые составляют эти 85%, не одобряют действия России, […] практически ни один член Глобального Юга не ввел санкции против России. Почему? Честный ответ заключается в том, что в глубине души многие лидеры этих стран не покупаются на „черно-белую“ историю, которую приподоносит Запад: Украина и Запад полностью добродетельны; Россия — это полное зло», — высказал свое мнение Кишор Махбубани в статье для South China Morning Post. «Изучая геополитику более пяти десятилетий, я ни разу не столкнулся ни с одним геополитическим вопросом, где право находится на одной стороне, а неправильное — на другой», — отметил он. По его словам, большинство лидеров стран считает, что конфликта между двумя странами можно было бы избежать. Кишор Махбубани подчеркнул, что «среди стран глобального юга растет симпатия к России». Страны Запада, в том числе США, ввели против России экономические санкции после начала спецоперации на Украине. В частности, многие иностранные компании покинули российский рынок.