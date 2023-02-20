Трамп объяснил, что мешает закончить конфликт на Украине

Трамп: продолжение поддержки Киева затягивает конфликт на Украине

21 февраля 2023 в 07:28 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине должен быть немедленно разрешен Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Продолжающееся оказание финансовой поддержки Киеву только оттягивает разрешение конфликта на Украине. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп. «Продолжение вливания денег (на помощь Киеву — прим. URA.RU) означает оттягивание урегулирования [конфликта]. Это оттягивает много вещей, но также приводит к тому, что каждый день убивают все больше и больше людей», — сказал Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в штате Флорида. Его слова приводит РИА Новости. При этом бывший президент считает, что смог бы разрешить конфликт за сутки. По его словам, военные действия на Украине должны быть немедленно прекращены. Ранее Трамп раскритиковал нынешнего главу США Джо Байдена, заявив, что «Америка стала посмешищем для всего мира». По его словам, политика Байдена разрушает идею «американской мечты». С началом спецоперации Запад начал активно поддерживать Украину, поставляя туда различное вооружение и оказывая финансовую поддержку. Так, стало известно, что Вашингтон выделил Киеву пакет военной помощи на сумму 460 миллионов долларов, передает телеканал 360.

Продолжающееся оказание финансовой поддержки Киеву только оттягивает разрешение конфликта на Украине. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп. «Продолжение вливания денег (на помощь Киеву — прим. URA.RU) означает оттягивание урегулирования [конфликта]. Это оттягивает много вещей, но также приводит к тому, что каждый день убивают все больше и больше людей», — сказал Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в штате Флорида. Его слова приводит РИА Новости. При этом бывший президент считает, что смог бы разрешить конфликт за сутки. По его словам, военные действия на Украине должны быть немедленно прекращены. Ранее Трамп раскритиковал нынешнего главу США Джо Байдена, заявив, что «Америка стала посмешищем для всего мира». По его словам, политика Байдена разрушает идею «американской мечты». С началом спецоперации Запад начал активно поддерживать Украину, поставляя туда различное вооружение и оказывая финансовую поддержку. Так, стало известно, что Вашингтон выделил Киеву пакет военной помощи на сумму 460 миллионов долларов, передает телеканал 360.