Трамп раскрыл, когда назначит встречу Путину и Зеленскому

Экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в первую очередь позвонит российскому лидеру Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому для того, чтобы назначить встречу. Об этом заявил сам бывший глава Соединенных Штатов в ходе выступления в штате Флорида.
«Я буквально в ту же ночь, как станет известно о моей победе, позвоню двум людям: Путину и Зеленскому. Я скажу им: „Нам нужно встретиться“. Я гарантирую, что смогу разрешить этот вопрос», — приводит слова Трампа РИА Новости. Политик заверил публику в том, что он смог бы «заключить сделку» с российским и украинским лидерами в течение 24 часов.
Россия проводит специальную операцию на Украине с февраля 2022 года. В октябре Трамп выразил уверенность в том, что украинского кризиса можно было бы избежать, если бы он оставался на посту президента, пишет RT. Позже политик обвинил нынешнее руководство США в затягивании конфликта на Украине, передает «Федеральное агентство новостей». По мнению бывшего главы, Вашингтон оттягивает мирные переговоры, продолжая «вливать деньги» в украинскую армию.
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