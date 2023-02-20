20 февраля 2023

Politico: Киев опасается, что США принудят его к сделке с Россией

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Визит Джо Байдена на Украину. stock, зеленский владимир, stock, Джо Байден
Чиновники из администрации Байдена могут принудить Киев к сделке с РФ, сказал советник Зеленского Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киев опасается, что администрация президента США Джо Байдена попытается принудить Украину к переговорам с Россией, манипулируя военной помощью. Об этом сообщает Politico со ссылкой на советника украинского лидера.

«Я думаю, что и на Капитолийском холме, и в администрации есть люди, которые хотят градуировать помощь в сфере безопасности, чтобы побудить украинцев заключить какую-то сделку», — заявил советник Зеленского изданию. По словам собеседника, чиновники из Белого дома будут рады использовать Конгресс США для прекращения военной помощи Киеву, что пойдет вразрез с обещаниями Байдена помогать Украине в конфликте.

Ранее сообщалось, что несмотря на то, что Вашингтон отрицает всякое давление на Киев, он все же призывает Украину пойти на переговоры с российской стороной. Генерал армии США Марк Милли сравнил происходящую ситуацию с Первой мировой войной, когда можно было пойти на переговоры в первый же год, избежав тем самым огромного количества жертв, передает RT.

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Киев опасается, что администрация президента США Джо Байдена попытается принудить Украину к переговорам с Россией, манипулируя военной помощью. Об этом сообщает Politico со ссылкой на советника украинского лидера. «Я думаю, что и на Капитолийском холме, и в администрации есть люди, которые хотят градуировать помощь в сфере безопасности, чтобы побудить украинцев заключить какую-то сделку», — заявил советник Зеленского изданию. По словам собеседника, чиновники из Белого дома будут рады использовать Конгресс США для прекращения военной помощи Киеву, что пойдет вразрез с обещаниями Байдена помогать Украине в конфликте. Ранее сообщалось, что несмотря на то, что Вашингтон отрицает всякое давление на Киев, он все же призывает Украину пойти на переговоры с российской стороной. Генерал армии США Марк Милли сравнил происходящую ситуацию с Первой мировой войной, когда можно было пойти на переговоры в первый же год, избежав тем самым огромного количества жертв, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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