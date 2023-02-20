Politico: Киев опасается, что США принудят его к сделке с Россией

Киев опасается, что администрация президента США Джо Байдена попытается принудить Украину к переговорам с Россией, манипулируя военной помощью. Об этом сообщает Politico со ссылкой на советника украинского лидера.
«Я думаю, что и на Капитолийском холме, и в администрации есть люди, которые хотят градуировать помощь в сфере безопасности, чтобы побудить украинцев заключить какую-то сделку», — заявил советник Зеленского изданию. По словам собеседника, чиновники из Белого дома будут рады использовать Конгресс США для прекращения военной помощи Киеву, что пойдет вразрез с обещаниями Байдена помогать Украине в конфликте.
Ранее сообщалось, что несмотря на то, что Вашингтон отрицает всякое давление на Киев, он все же призывает Украину пойти на переговоры с российской стороной. Генерал армии США Марк Милли сравнил происходящую ситуацию с Первой мировой войной, когда можно было пойти на переговоры в первый же год, избежав тем самым огромного количества жертв, передает RT.
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Киев опасается, что администрация президента США Джо Байдена попытается принудить Украину к переговорам с Россией, манипулируя военной помощью. Об этом сообщает Politico со ссылкой на советника украинского лидера. «Я думаю, что и на Капитолийском холме, и в администрации есть люди, которые хотят градуировать помощь в сфере безопасности, чтобы побудить украинцев заключить какую-то сделку», — заявил советник Зеленского изданию. По словам собеседника, чиновники из Белого дома будут рады использовать Конгресс США для прекращения военной помощи Киеву, что пойдет вразрез с обещаниями Байдена помогать Украине в конфликте. Ранее сообщалось, что несмотря на то, что Вашингтон отрицает всякое давление на Киев, он все же призывает Украину пойти на переговоры с российской стороной. Генерал армии США Марк Милли сравнил происходящую ситуацию с Первой мировой войной, когда можно было пойти на переговоры в первый же год, избежав тем самым огромного количества жертв, передает RT.