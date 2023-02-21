«Роскосмос» раскрыл причину повреждения космического корабля «Прогресс МС-21»

«Роскосмос»: корабль «Прогресс МС-21» подвергся внешнему воздействию
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МКС. Москва, прогресс мс-21
«Прогресс МС-21» подвергся внешнему воздействию, сообщили в «Роскосмосе» Фото:

Космический корабль «Прогресс МС-21», на котором ранее произошла разгерметизация, по предварительным данным, подвергся внешнему воздействию. Об этом сообщили на сайте «Роскосмоса».

«По предварительным данным Ракетно-космической корпорации „Энергия“ имени С. П. Королева (входит Госкорпорацию „Роскосмос“), „Прогресс МС-21“, как и ранее „Союз МС-22“, подвергся внешнему воздействию», — говорится в сообщении. Уточняется, что такие выводы были сделаны на основе снимков, сделанными космонавтами.

На кадрах были обнаружены отверстия, которых не было при изготовлении космического корабля. Также их не было в ходе подготовки к запуску на космодроме «Байконур».

Ранее стало известно, что на корабле «Прогресс МС-21» произошла разгерметизация. В результате происшествия сведение корабля с орбиты было отложено. Сообщалось, что никто из экипажа не пострадал.

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Космический корабль «Прогресс МС-21», на котором ранее произошла разгерметизация, по предварительным данным, подвергся внешнему воздействию. Об этом сообщили на сайте «Роскосмоса». «По предварительным данным Ракетно-космической корпорации „Энергия“ имени С. П. Королева (входит Госкорпорацию „Роскосмос“), „Прогресс МС-21“, как и ранее „Союз МС-22“, подвергся внешнему воздействию», — говорится в сообщении. Уточняется, что такие выводы были сделаны на основе снимков, сделанными космонавтами. На кадрах были обнаружены отверстия, которых не было при изготовлении космического корабля. Также их не было в ходе подготовки к запуску на космодроме «Байконур». Ранее стало известно, что на корабле «Прогресс МС-21» произошла разгерметизация. В результате происшествия сведение корабля с орбиты было отложено. Сообщалось, что никто из экипажа не пострадал.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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