«Роскосмос» раскрыл причину повреждения космического корабля «Прогресс МС-21»

Космический корабль «Прогресс МС-21», на котором ранее произошла разгерметизация, по предварительным данным, подвергся внешнему воздействию. Об этом сообщили на сайте «Роскосмоса».
«По предварительным данным Ракетно-космической корпорации „Энергия“ имени С. П. Королева (входит Госкорпорацию „Роскосмос“), „Прогресс МС-21“, как и ранее „Союз МС-22“, подвергся внешнему воздействию», — говорится в сообщении. Уточняется, что такие выводы были сделаны на основе снимков, сделанными космонавтами.
На кадрах были обнаружены отверстия, которых не было при изготовлении космического корабля. Также их не было в ходе подготовки к запуску на космодроме «Байконур».
Ранее стало известно, что на корабле «Прогресс МС-21» произошла разгерметизация. В результате происшествия сведение корабля с орбиты было отложено. Сообщалось, что никто из экипажа не пострадал.
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