Югорские чиновники спели гимн России, пройдя по улицам Нью-Дели. Госслужащие презентовали в Индии кинофестиваль «Дух огня» и организовывали этнические выставки. Об этом рассказал директор окружного департамента культуры Артур Латыпов.
«В Индии мы организовали выставку „Сердце Югры“ и „Обской Север“, рассказали о кинофестивале „Дух огня“, презентовали искусство реставрации кости, а Театр Солнце выступил в Нью — Дели и Сураджунд Мела», — написал чиновник на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». К записи он прикрепил видео, на котором они вместе с коллегами прошлись по улицам и спели гимн России.
Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО планируют получить поддержку для кинофестиваля «Дух огня» от Объединенных Арабских Эмиратов. Сотрудничество планируют заключить на Петербургском международном экономическом форуме.
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