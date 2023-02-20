20 февраля 2023

Чиновники из ХМАО спели гимн России, пройдя по улицам в Индии. Видео

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День народного единства. Челябинск, флаг россии
Чиновники прошли по улицам Нью-Дели вместе с российским флагом Фото:

Югорские чиновники спели гимн России, пройдя по улицам Нью-Дели. Госслужащие презентовали в Индии кинофестиваль «Дух огня» и организовывали этнические выставки. Об этом рассказал директор окружного департамента культуры Артур Латыпов.

«В Индии мы организовали выставку „Сердце Югры“ и „Обской Север“, рассказали о кинофестивале „Дух огня“, презентовали искусство реставрации кости, а Театр Солнце выступил в Нью — Дели и Сураджунд Мела», — написал чиновник на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». К записи он прикрепил видео, на котором они вместе с коллегами прошлись по улицам и спели гимн России.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО планируют получить поддержку для кинофестиваля «Дух огня» от Объединенных Арабских Эмиратов. Сотрудничество планируют заключить на Петербургском международном экономическом форуме.

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Югорские чиновники спели гимн России, пройдя по улицам Нью-Дели. Госслужащие презентовали в Индии кинофестиваль «Дух огня» и организовывали этнические выставки. Об этом рассказал директор окружного департамента культуры Артур Латыпов. «В Индии мы организовали выставку „Сердце Югры“ и „Обской Север“, рассказали о кинофестивале „Дух огня“, презентовали искусство реставрации кости, а Театр Солнце выступил в Нью — Дели и Сураджунд Мела», — написал чиновник на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». К записи он прикрепил видео, на котором они вместе с коллегами прошлись по улицам и спели гимн России. Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО планируют получить поддержку для кинофестиваля «Дух огня» от Объединенных Арабских Эмиратов. Сотрудничество планируют заключить на Петербургском международном экономическом форуме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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