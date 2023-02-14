14 февраля 2023

Власти ХМАО заручатся поддержкой богатой страны для главного кинофестиваля региона

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Флайдубай, полет бизнес-классом на самолете Боинг-737-800 в Дубай, ОАЭ. 4-7 мая 2014, сокол, араб, птица
Власти ХМАО планируют заручиться поддержкой от ОАЭ в рамках кинофестиваля Фото:

На Петербургском международном экономическом форуме правительство ХМАО планирует сотрудничество в области киноиндустрии по широкому кругу вопросов с Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом заявила Наталья Комарова на пресс-конференции посвященной фестивалю авторского кино «Дух Огня».

«Мы старались создать условия для того, чтобы привлечь интерес к нашей площадке как можно большего количества специалистов в области киноиндустрии. Мы планируем сотрудничество в области киноиндустрии по широкому кругу вопросов с Объединенными Арабскими Эмиратами», — отметила Наталья Комарова.

Ранее URA.RU рассказывало, что лауреат Каннского кинофестиваля, режиссер Павел Лунгин возглавит международное жюри на фестивале кинодебютов «Дух огня». А Эмир Кустурица стал президентом главного кинофестиваля ХМАО.

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На Петербургском международном экономическом форуме правительство ХМАО планирует сотрудничество в области киноиндустрии по широкому кругу вопросов с Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом заявила Наталья Комарова на пресс-конференции посвященной фестивалю авторского кино «Дух Огня». «Мы старались создать условия для того, чтобы привлечь интерес к нашей площадке как можно большего количества специалистов в области киноиндустрии. Мы планируем сотрудничество в области киноиндустрии по широкому кругу вопросов с Объединенными Арабскими Эмиратами», — отметила Наталья Комарова. Ранее URA.RU рассказывало, что лауреат Каннского кинофестиваля, режиссер Павел Лунгин возглавит международное жюри на фестивале кинодебютов «Дух огня». А Эмир Кустурица стал президентом главного кинофестиваля ХМАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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