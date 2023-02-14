Власти ХМАО заручатся поддержкой богатой страны для главного кинофестиваля региона

15 февраля 2023 в 15:06 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО планируют заручиться поддержкой от ОАЭ в рамках кинофестиваля Фото: Сергей Леонов © URA.RU На Петербургском международном экономическом форуме правительство ХМАО планирует сотрудничество в области киноиндустрии по широкому кругу вопросов с Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом заявила Наталья Комарова на пресс-конференции посвященной фестивалю авторского кино «Дух Огня». «Мы старались создать условия для того, чтобы привлечь интерес к нашей площадке как можно большего количества специалистов в области киноиндустрии. Мы планируем сотрудничество в области киноиндустрии по широкому кругу вопросов с Объединенными Арабскими Эмиратами», — отметила Наталья Комарова. Ранее URA.RU рассказывало, что лауреат Каннского кинофестиваля, режиссер Павел Лунгин возглавит международное жюри на фестивале кинодебютов «Дух огня». А Эмир Кустурица стал президентом главного кинофестиваля ХМАО.

На Петербургском международном экономическом форуме правительство ХМАО планирует сотрудничество в области киноиндустрии по широкому кругу вопросов с Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом заявила Наталья Комарова на пресс-конференции посвященной фестивалю авторского кино «Дух Огня». «Мы старались создать условия для того, чтобы привлечь интерес к нашей площадке как можно большего количества специалистов в области киноиндустрии. Мы планируем сотрудничество в области киноиндустрии по широкому кругу вопросов с Объединенными Арабскими Эмиратами», — отметила Наталья Комарова. Ранее URA.RU рассказывало, что лауреат Каннского кинофестиваля, режиссер Павел Лунгин возглавит международное жюри на фестивале кинодебютов «Дух огня». А Эмир Кустурица стал президентом главного кинофестиваля ХМАО.