Власти ХМАО заручатся поддержкой богатой страны для главного кинофестиваля региона

На Петербургском международном экономическом форуме правительство ХМАО планирует сотрудничество в области киноиндустрии по широкому кругу вопросов с Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом заявила Наталья Комарова на пресс-конференции посвященной фестивалю авторского кино «Дух Огня».
«Мы старались создать условия для того, чтобы привлечь интерес к нашей площадке как можно большего количества специалистов в области киноиндустрии. Мы планируем сотрудничество в области киноиндустрии по широкому кругу вопросов с Объединенными Арабскими Эмиратами», — отметила Наталья Комарова.
Ранее URA.RU рассказывало, что лауреат Каннского кинофестиваля, режиссер Павел Лунгин возглавит международное жюри на фестивале кинодебютов «Дух огня». А Эмир Кустурица стал президентом главного кинофестиваля ХМАО.
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