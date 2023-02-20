Пермячка отсудила у фирмы больше 300 тысяч рублей за ремонт

21 февраля 2023 в 11:04 Размер текста - 17 +

Фирма сэкономила на ремонтных работах и пропустила все сроки Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жительница Перми отсудила у местной фирмы более 300 тысяч рублей за некачественный ремонт. Подрядчик нарушил сроки, прописанные в договоре, и сэкономил на ремонтных работах, сообщается в группе Пермского краевого суда в соцсети «ВКонтакте». «Пермский краевой суд оставил в силе решение Индустриального районного суда г. Перми о взыскании с ООО „Территория стиля“ в пользу истца стоимости ремонтно-восстановительных работ, необходимых для устранения недостатков выполненных работ, в размере 219 483, 60 рублей, неустойки — 50 000 рублей, компенсации морального вреда — 10 000 рублей и штрафа — 60 000 рублей», — говорится в группе. Стоимость услуг фирмы составила 317 тысяч рублей, пермячка оплатила их полностью. По договору, компания должна была выполнить работы в течение 75 дней, однако подрядчик все сроки пропустил. Более того, пермячка осталась недовольна ремонтом и потребовала от компании все исправить, что ответчик делать отказался. Тогда женщина обратилась в суд, где определили, что подрядчик сэкономил на ремонте и должен выплатить компенсацию.

Жительница Перми отсудила у местной фирмы более 300 тысяч рублей за некачественный ремонт. Подрядчик нарушил сроки, прописанные в договоре, и сэкономил на ремонтных работах, сообщается в группе Пермского краевого суда в соцсети «ВКонтакте». «Пермский краевой суд оставил в силе решение Индустриального районного суда г. Перми о взыскании с ООО „Территория стиля“ в пользу истца стоимости ремонтно-восстановительных работ, необходимых для устранения недостатков выполненных работ, в размере 219 483, 60 рублей, неустойки — 50 000 рублей, компенсации морального вреда — 10 000 рублей и штрафа — 60 000 рублей», — говорится в группе. Стоимость услуг фирмы составила 317 тысяч рублей, пермячка оплатила их полностью. По договору, компания должна была выполнить работы в течение 75 дней, однако подрядчик все сроки пропустил. Более того, пермячка осталась недовольна ремонтом и потребовала от компании все исправить, что ответчик делать отказался. Тогда женщина обратилась в суд, где определили, что подрядчик сэкономил на ремонте и должен выплатить компенсацию.