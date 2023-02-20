20 февраля 2023

Екатеринбуржцы массово скупают замороженные блины перед Масленицей

© Служба новостей «URA.RU»
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Масленица в парке Маяковского. Екатеринбург, блины, масленица, широкая масленница, масленичные гуляния
Спрос среди жителей Екатеринбурга на готовые блины вырос на 22% Фото:

В преддверии Масленицы в Екатеринбурге вырос спрос на замороженные блины на 22% по сравнению с февралем 2022 года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «СберМаркет».

«В этом месяце на 22% выросли продажи готовых блинов, по сравнению с февралем 2022 года. Лидером среди начинок блюда стал вариант с творогом (каждая четвертая упаковка). На втором месте — с мясом (каждая шестая). Следом идет начинка с ветчиной с сыром. На четвертой строчке рейтинга — начинка со сгущенкой, ее берут на 10% чаще, чем блины с картофелем и грибами, которые замыкают топ», — сказано в сообщении.

Средняя цена приготовления четырех порций блинов со сметаной екатеринбуржцам будет стоить около 130 рублей. Более изысканный вариант подачи, куда войдет красная икра обойдется в 534 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге предлагают блины с сусальным золотом и черной икрой. Цена такого блюда составит пять тысяч рублей.

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В преддверии Масленицы в Екатеринбурге вырос спрос на замороженные блины на 22% по сравнению с февралем 2022 года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «СберМаркет». «В этом месяце на 22% выросли продажи готовых блинов, по сравнению с февралем 2022 года. Лидером среди начинок блюда стал вариант с творогом (каждая четвертая упаковка). На втором месте — с мясом (каждая шестая). Следом идет начинка с ветчиной с сыром. На четвертой строчке рейтинга — начинка со сгущенкой, ее берут на 10% чаще, чем блины с картофелем и грибами, которые замыкают топ», — сказано в сообщении. Средняя цена приготовления четырех порций блинов со сметаной екатеринбуржцам будет стоить около 130 рублей. Более изысканный вариант подачи, куда войдет красная икра обойдется в 534 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге предлагают блины с сусальным золотом и черной икрой. Цена такого блюда составит пять тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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