Предложение «Огонька» стало одним из самых оригинальных в Масленицу Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Бар «Огонек» запустил оригинальную акцию во время празднования Масленичной недели (с 20 по 26 февраля). Заведение предлагает екатеринбуржцам блин с черной икрой и сусальным золотом примерно за пять тысяч рублей. Об этом представители бара пишут в своем telegram-канале.

«Начинается Масленица, и бар „Огонек“ решил приготовить для вас самый дорогой блин в городе, а может быть и в России! С черной икрой и сусальным золотом за 4999 рублей», — заявляют представители «Огонька».

Бар «Огонек» славится своими скандальными акциями. Так, в августе 2022 года заведение собрало посылку с продуктами питания для сына уральского миллиардера Дмитрия Пумпянского, который попал под санкции и был вынужден из-за этого переехать из Швейцарии в Турцию.