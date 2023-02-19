19 февраля 2023
18 февраля 2023

В Екатеринбурге предлагают блины с сусальным золотом за пять тысяч рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Блины к Масленице. Екатеринбург, блины, масленица, блин, блин с икрой
Предложение «Огонька» стало одним из самых оригинальных в Масленицу Фото:

Бар «Огонек» запустил оригинальную акцию во время празднования Масленичной недели (с 20 по 26 февраля). Заведение предлагает екатеринбуржцам блин с черной икрой и сусальным золотом примерно за пять тысяч рублей. Об этом представители бара пишут в своем telegram-канале.

«Начинается Масленица, и бар „Огонек“ решил приготовить для вас самый дорогой блин в городе, а может быть и в России! С черной икрой и сусальным золотом за 4999 рублей», — заявляют представители «Огонька».

Бар «Огонек» славится своими скандальными акциями. Так, в августе 2022 года заведение собрало посылку с продуктами питания для сына уральского миллиардера Дмитрия Пумпянского, который попал под санкции и был вынужден из-за этого переехать из Швейцарии в Турцию.

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Бар «Огонек» запустил оригинальную акцию во время празднования Масленичной недели (с 20 по 26 февраля). Заведение предлагает екатеринбуржцам блин с черной икрой и сусальным золотом примерно за пять тысяч рублей. Об этом представители бара пишут в своем telegram-канале. «Начинается Масленица, и бар „Огонек“ решил приготовить для вас самый дорогой блин в городе, а может быть и в России! С черной икрой и сусальным золотом за 4999 рублей», — заявляют представители «Огонька». Бар «Огонек» славится своими скандальными акциями. Так, в августе 2022 года заведение собрало посылку с продуктами питания для сына уральского миллиардера Дмитрия Пумпянского, который попал под санкции и был вынужден из-за этого переехать из Швейцарии в Турцию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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