На заброшенной набережной в центре Екатеринбурга разобьют огромный сад. Фото, видео

21 февраля 2023 в 11:53 Размер текста - 17 +

Архитекторы презентовали проект реконструкции набережной Исети Фото: Размик Закарян © URA.RU Участок набережной реки Исеть от Декабристов до Белинского в Екатеринбурге облагородят, разбив там большой сад, сделав велодорожку и тротуар, новый мост и очистные сооружения. Проект реконструкции набережной сегодня презентовал на заседании совета по развитию общественных пространств архитектор Тимур Абдуллаев, передает корреспондент URA.RU. «У Царского моста появятся проходы под мостом, формируются три главных сада. Будет укреплен берег, восстановлено озеленение садов. Входной группой будет сад Нурова, сад Ошуркова будет состоять из кленов, сад Давыдова — из плодовых деревьев, сад трав Баландина (будет в районе очистных сооружений, подальше от Царского моста, — прим. URA.RU) будет в сине-фиолетовых тонах», — отметил Абдуллаев. По словам архитектора, территория от Декабристов до Белинского — камерная. Она включена в городскую среду, но в то же время скрыта от глаз. У набережной разный «характер»: левая часть — садовая территория, правая — транзитная. На улице Белинского также появится пешеходный мост. Сложности при реализации проекта могут возникнуть из-за планов по строительству в районе Царского моста гостиницы «Огни города», одним из совладельцев которой выступает экс-хоккеист Павел Дацюк. Архитекторы еще не выходили на контакт с владельцами будущего отеля для переговоров о совместном благоустройстве набережной. Вопрос состоит в том, будет ли территория гостиницы открытой для горожан, пояснил Абдуллаев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Участок набережной реки Исеть от Декабристов до Белинского в Екатеринбурге облагородят, разбив там большой сад, сделав велодорожку и тротуар, новый мост и очистные сооружения. Проект реконструкции набережной сегодня презентовал на заседании совета по развитию общественных пространств архитектор Тимур Абдуллаев, передает корреспондент URA.RU. «У Царского моста появятся проходы под мостом, формируются три главных сада. Будет укреплен берег, восстановлено озеленение садов. Входной группой будет сад Нурова, сад Ошуркова будет состоять из кленов, сад Давыдова — из плодовых деревьев, сад трав Баландина (будет в районе очистных сооружений, подальше от Царского моста, — прим. URA.RU) будет в сине-фиолетовых тонах», — отметил Абдуллаев. По словам архитектора, территория от Декабристов до Белинского — камерная. Она включена в городскую среду, но в то же время скрыта от глаз. У набережной разный «характер»: левая часть — садовая территория, правая — транзитная. На улице Белинского также появится пешеходный мост. Сложности при реализации проекта могут возникнуть из-за планов по строительству в районе Царского моста гостиницы «Огни города», одним из совладельцев которой выступает экс-хоккеист Павел Дацюк. Архитекторы еще не выходили на контакт с владельцами будущего отеля для переговоров о совместном благоустройстве набережной. Вопрос состоит в том, будет ли территория гостиницы открытой для горожан, пояснил Абдуллаев.