Мэры из ХМАО съезжаются в Сургут на концерт Газманова

21 февраля 2023 в 17:35 Размер текста - 17 +

Уже известно о визите шести глав Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Югорские мэры съезжаются в Сургут на концерт Олега Газманова, который состоится вечером 21 февраля в Ледовом дворце спорта. Об этом сообщили источники в городском политическом истеблишменте. «Приглашение мэра Сургута Андрея Филатова приняли глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко, глава Сургутского района Андрей Трубецкой, глава Радужного Наталья Гулина, глава Нефтеюганского района Алла Бочко, глава Лангепаса Сергей Горобченко, а также и. о. главы Мегиона Игорь Алчинов», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что на мероприятие приглашены руководители градообразующих предприятий. «Концерт организован за счет спонсорских средств градообразующих предприятий. Среди них, например, „Газпром трансгаз Сургут“. Ее генерального директора Олега Ваховского также ждут вечером в Ледовом дворце», — резюмировал другой собеседник URA.RU. Уточнить детали в пресс-службе «Газпром трансгаз Сургут» на момент публикации не удалось. В пресс-службе не ответили на телефонный звонок. В городской администрации корреспонденту URA.RU подтвердили, что действительно ждут гостей, и добавили, что мероприятие будет проходить под лозунгом «Вперед, Россия!». Основными зрителями станут члены семей участников СВО, добровольцы, сотрудники силовых структур и патриотические организации. «Делегации прибудут почти со всех муниципалитетов, будут присутствовать представители городской общественности, волонтерские движения и юнармейцы», — сообщили в администрации. Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута Андрей Филатов пригласил на Газманова всех мэров ХМАО. Концерт народного артиста России Олега Газманова для ветеранов, военнослужащих и участников СВО намечен на 21 февраля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Югорские мэры съезжаются в Сургут на концерт Олега Газманова, который состоится вечером 21 февраля в Ледовом дворце спорта. Об этом сообщили источники в городском политическом истеблишменте. «Приглашение мэра Сургута Андрея Филатова приняли глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко, глава Сургутского района Андрей Трубецкой, глава Радужного Наталья Гулина, глава Нефтеюганского района Алла Бочко, глава Лангепаса Сергей Горобченко, а также и. о. главы Мегиона Игорь Алчинов», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что на мероприятие приглашены руководители градообразующих предприятий. «Концерт организован за счет спонсорских средств градообразующих предприятий. Среди них, например, „Газпром трансгаз Сургут“. Ее генерального директора Олега Ваховского также ждут вечером в Ледовом дворце», — резюмировал другой собеседник URA.RU. Уточнить детали в пресс-службе «Газпром трансгаз Сургут» на момент публикации не удалось. В пресс-службе не ответили на телефонный звонок. В городской администрации корреспонденту URA.RU подтвердили, что действительно ждут гостей, и добавили, что мероприятие будет проходить под лозунгом «Вперед, Россия!». Основными зрителями станут члены семей участников СВО, добровольцы, сотрудники силовых структур и патриотические организации. «Делегации прибудут почти со всех муниципалитетов, будут присутствовать представители городской общественности, волонтерские движения и юнармейцы», — сообщили в администрации. Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута Андрей Филатов пригласил на Газманова всех мэров ХМАО. Концерт народного артиста России Олега Газманова для ветеранов, военнослужащих и участников СВО намечен на 21 февраля.