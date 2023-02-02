Глава Сургута пригласил на концерт Газманова всех мэров ХМАО

03 февраля 2023 в 16:56 Размер текста - 17 +

Концерт Газманова пройдет в Сургуте 22 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Сургута (ХМАО) Андрей Филатов направил пригласительные югорским мэрам на концерт народного артиста России Олега Газманова для ветеранов, военнослужащих и участников СВО. Об этом сообщает telegram-канал «Мегаполис Югра» со ссылкой на источники в администрации города. «Накануне Дня защитника Отечества в Сургуте пройдет выступление народного артиста России Олега Газманова. Об этом окружному телеканалу „Мегаполис“ стало известно от собственного источника в администрации города. Глава Сургута Андрей Филатов уже направил пригласительные письма на концерт главам всех югорских муниципалитетов. Так что на мероприятии ожидаются делегации от всех городов и районов округа», — указано в публикации. Концерт, по данным источника телеканала, пройдет лозунгом «Вперед, Россия!». «Зрителями станут члены семей мобилизованных жителей Сургута, добровольцы, представители общественности, градообразующих предприятий, юнармейцы, патриотические организации, сотрудники силовых структур», — уточняет «Мегаполис». В пресс-службу администрации Сургута направлен запрос о подтверждении информации, на момент публикации ответа не поступило. Обновлено в 16:58. В администрации Сургута подтвердили информацию о предстоящем концерте. «Приглашены главы и делегации муниципалитетов округа», — уточнили в пресс-службе мэрии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Сургута (ХМАО) Андрей Филатов направил пригласительные югорским мэрам на концерт народного артиста России Олега Газманова для ветеранов, военнослужащих и участников СВО. Об этом сообщает telegram-канал «Мегаполис Югра» со ссылкой на источники в администрации города. «Накануне Дня защитника Отечества в Сургуте пройдет выступление народного артиста России Олега Газманова. Об этом окружному телеканалу „Мегаполис“ стало известно от собственного источника в администрации города. Глава Сургута Андрей Филатов уже направил пригласительные письма на концерт главам всех югорских муниципалитетов. Так что на мероприятии ожидаются делегации от всех городов и районов округа», — указано в публикации. Концерт, по данным источника телеканала, пройдет лозунгом «Вперед, Россия!». «Зрителями станут члены семей мобилизованных жителей Сургута, добровольцы, представители общественности, градообразующих предприятий, юнармейцы, патриотические организации, сотрудники силовых структур», — уточняет «Мегаполис». В пресс-службу администрации Сургута направлен запрос о подтверждении информации, на момент публикации ответа не поступило. Обновлено в 16:58. В администрации Сургута подтвердили информацию о предстоящем концерте. «Приглашены главы и делегации муниципалитетов округа», — уточнили в пресс-службе мэрии.