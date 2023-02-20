Свердловчане съедят две тонны киви с насекомыми

В Свердловскую область поступили из Ирана две тонны киви, зараженных вредителем. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении Россельхознадзора и объяснили, почему фруктам разрешен ввоз на территорию Урала.
«Агрономы свердловского референтного центра Россельхознадзора выявили партию импортных фруктов, зараженных вредителем. А именно, на образцах иранских киви была обнаружена тутовая щитовка», — говорится в сообщении ведомства.
Этот вредитель относится к числу наиболее опасных для плодовых культур. Особый риск насекомое представляет для посадочного материала. «Поскольку зараженные плоды как вид продукции представляют низкий фитосанитарный риск, поэтому свердловским управлением Россельхознадзора разрешен ввоз двух тонн иранских киви в регион», — объяснили специалисты.
Ранее в Свердловскую область пытались ввезти из Подмосковья партию зараженных семян укропа. После проверки их было решено сжечь.
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