376 уголовных дел, совершенных подростками в Челябинске, ушло в суд. Видео

21 февраля 2023 в 13:32 Размер текста - 17 +

Меньшенин отметил, что общий уровень преступности снизился на 2,6% за 2022 год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 376 уголовных дел, совершенных подростками в 2022 году, направлено в суд. О том, что 95 из них были тяжкого и особо тяжкого характера, заявил начальник управления МВД по Челябинску Андрей Меньшенин 21 февраля в своем отчете на заседании гордумы. «За 2022 год направлено в суд 376 уголовных дел по преступлениям, совершенных подростками. Из них 95 было тяжкого или особо тяжкого характера», — сообщил Меньшенин. Он также отметил, что общий уровень преступности за год снизился на 2,6%, составив порядка 26 тысяч преступлений. Раскрыли за этот период 12 тысяч преступлений, что на 4,6% выше предыдущего года. «С пятницы по воскресенье город патрулируют 60 совместных патрульных групп из сотрудников полиции и добровольной дружины. По итогам 2022 года ими выявлено четыре преступления, 780 административных нарушений, 431 гражданин передан в отделы полиции и найдены трое граждан, находящихся в розыске» — уточнил Меньшенин.

В Челябинске 376 уголовных дел, совершенных подростками в 2022 году, направлено в суд. О том, что 95 из них были тяжкого и особо тяжкого характера, заявил начальник управления МВД по Челябинску Андрей Меньшенин 21 февраля в своем отчете на заседании гордумы. «За 2022 год направлено в суд 376 уголовных дел по преступлениям, совершенных подростками. Из них 95 было тяжкого или особо тяжкого характера», — сообщил Меньшенин. Он также отметил, что общий уровень преступности за год снизился на 2,6%, составив порядка 26 тысяч преступлений. Раскрыли за этот период 12 тысяч преступлений, что на 4,6% выше предыдущего года. «С пятницы по воскресенье город патрулируют 60 совместных патрульных групп из сотрудников полиции и добровольной дружины. По итогам 2022 года ими выявлено четыре преступления, 780 административных нарушений, 431 гражданин передан в отделы полиции и найдены трое граждан, находящихся в розыске» — уточнил Меньшенин.