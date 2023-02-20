В Челябинске 376 уголовных дел, совершенных подростками в 2022 году, направлено в суд. О том, что 95 из них были тяжкого и особо тяжкого характера, заявил начальник управления МВД по Челябинску Андрей Меньшенин 21 февраля в своем отчете на заседании гордумы.
«За 2022 год направлено в суд 376 уголовных дел по преступлениям, совершенных подростками. Из них 95 было тяжкого или особо тяжкого характера», — сообщил Меньшенин.
Он также отметил, что общий уровень преступности за год снизился на 2,6%, составив порядка 26 тысяч преступлений. Раскрыли за этот период 12 тысяч преступлений, что на 4,6% выше предыдущего года.
«С пятницы по воскресенье город патрулируют 60 совместных патрульных групп из сотрудников полиции и добровольной дружины. По итогам 2022 года ими выявлено четыре преступления, 780 административных нарушений, 431 гражданин передан в отделы полиции и найдены трое граждан, находящихся в розыске» — уточнил Меньшенин.
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