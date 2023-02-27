Вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова подвела предварительные итоги масштабных проверок

На ремонты спортивных объектов ХМАО потребуются сотни миллионов рублей

Вице-губернатор Елена Шумакова: ремонты подведомственных объектов должны быть завершены к сентябрю Фото: Росконгресс

Вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова начала работу на новом посту с масштабной ревизии проблемных объектов в культуре, спорте и образовании и уже подвела их предварительные итоги. Об этом URA.RU сообщил инсайдер в правительстве Югры и сама Шумакова.

«Вице-губернатор Шумакова довольно быстро освоилась в новой должности и динамично готовит подведомственные объекты к ремонту. Ее предшественник, Юрий Южаков, такой результативности не показывал. Возможно, поэтому и был отправлен в отставку», — сообщил инсайдер.



Сама Шумакова, которая еженедельно проводит ревизию подведомственных объектов, сообщила корреспонденту URA.RU что потребуются их ремонты на сотни миллионов рублей. И завершены некоторые из них должны быть к сентябрю.

«Я выезды на подведомственные объекты провожу еженедельно. Многое предстоит сделать, работы на сотни миллионов. Если говорить о первоочередных задачах, 350 миллионов — это экспресс-оценка стоимости работ по учреждениям и муниципальным образованиям. По государственным учреждениям средства нужно будет перераспределять, они не были предусмотрены. В любом случае, всю работу нужно завершить к сентябрю», — сказала Шумакова.

Проведение ремонтных работ планируется и в Центре адаптивных видов спорта в Сургуте. На первом этапе, к осени, предстоит отремонтировать стены, усилить несущие конструкции, на втором — обновить инженерные сети и кровлю. В универсальном спортивном комплексе Ханты-Мансийска, не смотря на «молодость» объекта, тоже есть вопросы к эффективности его эксплуатации и текущему состоянию помещений и залов. В колледже — интернате олимпийского резерва в этом году планируется большой объем работы. Ряд помещений требуют ремонта, есть проблемы с кровлей.

Ранее URA.RU сообщало, что сразу после назначения на новую должность новые вице-губернаторы Ханты-Мансийского автономного округа Елена Шумакова и Алексей Золотухин начали свою работу с командировок по региону. А вице-губернатор Александр Тиртока, выполняя новые полномочия, улетел в Москву.