Новые вице-губернаторы ХМАО разъехались по командировкам

08 февраля 2023 в 08:56 Размер текста - 17 +

Свою работу новые заместители губернатора Югры начали с командировок по региону Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Новые вице-губернаторы Ханты-Мансийского автономного округа Елена Шумакова и Алексей Золотухин начали свою работу с командировок по региону. А вице-губернатор Александр Тиртока, выполняя новые полномочия, улетел в Москву. Об этом URA.RU сообщил инсайдер в правительстве Югры. «Вице-губернатор Алексей Золотухин осматривает пожарные части Центроспаса, выясняет состояние техники, характеристики мест размещения и другие вопросы. А заместитель губернатора Елена Шумакова отправилась в Сургут, чтобы узнать состояние культурных и спортивных объектов. В частности, центра адаптивных видов спорта, который нуждается в дорогостоящей реконструкции из-за подмывания фундамента грунтовыми водами. Заместитель губернатора Александр Тиртока работает в Москве в рамках взаимодействия с Минобороны», — сообщил инсайдер в правительстве.



Золотухин подтвердил агентству информацию о своей командировке. Шумакова уточнила для URA.RU, что собирается посетить еще и Сургутский государственный университет. «Сегодня День российской науки, познакомлюсь подробнее с этой стороной работы наших вузов, в частности, сургутского университета. На конкурсной основе правительство Югры поддерживает проекты в области прикладных исследований, выполняемые научными коллективами вузов. Сейчас реализуется 17 таких проектов, обсудим результаты», — прокомментировала вице-губернатор ХМАО.Тиртока в телефонном разговоре предпочел не раскрывать подробности. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова провела кадровые назначения в окружном правительстве. Вице-губернаторами были назначены Елена Шумакова, возглавлявшая департамент общественных внешних связей и молодежной политики и Алексей Золотухин, который стал еще и директором департамента региональной безопасности. Вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока получил новые полномочия в части взаимодействия с Минобороны и восстановления новых российских территорий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новые вице-губернаторы Ханты-Мансийского автономного округа Елена Шумакова и Алексей Золотухин начали свою работу с командировок по региону. А вице-губернатор Александр Тиртока, выполняя новые полномочия, улетел в Москву. Об этом URA.RU сообщил инсайдер в правительстве Югры. «Вице-губернатор Алексей Золотухин осматривает пожарные части Центроспаса, выясняет состояние техники, характеристики мест размещения и другие вопросы. А заместитель губернатора Елена Шумакова отправилась в Сургут, чтобы узнать состояние культурных и спортивных объектов. В частности, центра адаптивных видов спорта, который нуждается в дорогостоящей реконструкции из-за подмывания фундамента грунтовыми водами. Заместитель губернатора Александр Тиртока работает в Москве в рамках взаимодействия с Минобороны», — сообщил инсайдер в правительстве. Золотухин подтвердил агентству информацию о своей командировке. Шумакова уточнила для URA.RU, что собирается посетить еще и Сургутский государственный университет. «Сегодня День российской науки, познакомлюсь подробнее с этой стороной работы наших вузов, в частности, сургутского университета. На конкурсной основе правительство Югры поддерживает проекты в области прикладных исследований, выполняемые научными коллективами вузов. Сейчас реализуется 17 таких проектов, обсудим результаты», — прокомментировала вице-губернатор ХМАО.Тиртока в телефонном разговоре предпочел не раскрывать подробности. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова провела кадровые назначения в окружном правительстве. Вице-губернаторами были назначены Елена Шумакова, возглавлявшая департамент общественных внешних связей и молодежной политики и Алексей Золотухин, который стал еще и директором департамента региональной безопасности. Вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока получил новые полномочия в части взаимодействия с Минобороны и восстановления новых российских территорий.