Камский стал сопредседателем свердловского ОНФ в 2019 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Владислав Камский покинул пост главы Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Свердловской области. Об этом сообщил источник знакомый с ситуацией.

«Глава регионального исполкома ОНФ Владислав Камский уволен. Нового руководителя представят 1 марта, но кто именно им станет — пока остается в тайне», — заявил источник.

URA.RU попыталось связаться с пресс-службой организации. На звонок корреспондента никто не ответил.

До поста в ОНФ Камский занимал должность директора Уральского железнодорожного техникума, а в 2019 году его назначили сопредседателем свердловского Общероссийского народного фронта. Камский и его команда активно работали в период частичной мобилизации.