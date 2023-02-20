20 февраля 2023

В Свердловской области уволили главу Общероссийского народного фронта. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция ОНФ. Екатеринбург, камский владислав
Камский стал сопредседателем свердловского ОНФ в 2019 году Фото:

Владислав Камский покинул пост главы Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Свердловской области. Об этом сообщил источник знакомый с ситуацией.

«Глава регионального исполкома ОНФ Владислав Камский уволен. Нового руководителя представят 1 марта, но кто именно им станет — пока остается в тайне», — заявил источник.

URA.RU попыталось связаться с пресс-службой организации. На звонок корреспондента никто не ответил.

До поста в ОНФ Камский занимал должность директора Уральского железнодорожного техникума, а в 2019 году его назначили сопредседателем свердловского Общероссийского народного фронта. Камский и его команда активно работали в период частичной мобилизации.

Так сейчас выглядит страница, на которой содержалась информация о главе ОНФ (фото сверху), а так выглядела эта же ссылка ранее (фото снизу)

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Владислав Камский покинул пост главы Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Свердловской области. Об этом сообщил источник знакомый с ситуацией. «Глава регионального исполкома ОНФ Владислав Камский уволен. Нового руководителя представят 1 марта, но кто именно им станет — пока остается в тайне», — заявил источник. URA.RU попыталось связаться с пресс-службой организации. На звонок корреспондента никто не ответил. До поста в ОНФ Камский занимал должность директора Уральского железнодорожного техникума, а в 2019 году его назначили сопредседателем свердловского Общероссийского народного фронта. Камский и его команда активно работали в период частичной мобилизации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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