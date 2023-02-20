Владислав Камский покинул пост главы Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Свердловской области. Об этом сообщил источник знакомый с ситуацией.
«Глава регионального исполкома ОНФ Владислав Камский уволен. Нового руководителя представят 1 марта, но кто именно им станет — пока остается в тайне», — заявил источник.
URA.RU попыталось связаться с пресс-службой организации. На звонок корреспондента никто не ответил.
До поста в ОНФ Камский занимал должность директора Уральского железнодорожного техникума, а в 2019 году его назначили сопредседателем свердловского Общероссийского народного фронта. Камский и его команда активно работали в период частичной мобилизации.
Так сейчас выглядит страница, на которой содержалась информация о главе ОНФ (фото сверху), а так выглядела эта же ссылка ранее (фото снизу)
Скриншот с сайта свердловского Общероссийского народного фронта/ Скриншот из поисковой системы
Владислав Камский покинул пост главы Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Свердловской области. Об этом сообщил источник знакомый с ситуацией. «Глава регионального исполкома ОНФ Владислав Камский уволен. Нового руководителя представят 1 марта, но кто именно им станет — пока остается в тайне», — заявил источник. URA.RU попыталось связаться с пресс-службой организации. На звонок корреспондента никто не ответил. До поста в ОНФ Камский занимал должность директора Уральского железнодорожного техникума, а в 2019 году его назначили сопредседателем свердловского Общероссийского народного фронта. Камский и его команда активно работали в период частичной мобилизации.