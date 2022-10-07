В Свердловской области под мобилизацию попал мужчина, лишившийся двух пальцев. Видео

07 октября 2022 в 21:54 Размер текста - 17 +

Свердловчанин, у которого нет двух пальцев, получил повестку о мобилизации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Екатеринбурге по частичной мобилизации призвали 31-летнего мужчину, у которого нет указательного и среднего пальцев на руке. Мужчина пришел в военкомат, показал руку и справки, однако его все равно признали годным к службе. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала супруга мобилизованного Анна. «Он явился в военкомат, изначально ему сказали: „Раз вы пришли с вещами, готовьтесь, сейчас будем грузить“. Он показал справку о том, что в 2017 году потерял на правой руке указательный и половину среднего пальца. Врачи поставили отметку о том, что он годен. Но из военкомата его не увезли, сказали прийти через несколько дней», — рассказала Анна. По словам супруги, решить проблему помогли в «Народном фронте» Свердловской области. Общественники связались с военкоматом и разобрались в ситуации. «Мы связались с мобилизационной и медицинской комиссией областного военкомата, случай признан неподлежащим мобилизации», — сообщил URA.RU руководитель исполкома «Народного фронта» в Свердловской области Владислав Камский. Ранее URA.RU сообщало, что свердловского хирурга, мобилизованного со скандалом, вернули домой. 59-летнего заведующего хирургическим отделением асбестовской больницы №1 Виктора Дьячка вызвали в военкомат 22 сентября, то есть на следующий день после президентского указа о частичной мобилизации. И сразу отправили на сборы в Елань.

В Екатеринбурге по частичной мобилизации призвали 31-летнего мужчину, у которого нет указательного и среднего пальцев на руке. Мужчина пришел в военкомат, показал руку и справки, однако его все равно признали годным к службе. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала супруга мобилизованного Анна. «Он явился в военкомат, изначально ему сказали: „Раз вы пришли с вещами, готовьтесь, сейчас будем грузить“. Он показал справку о том, что в 2017 году потерял на правой руке указательный и половину среднего пальца. Врачи поставили отметку о том, что он годен. Но из военкомата его не увезли, сказали прийти через несколько дней», — рассказала Анна. По словам супруги, решить проблему помогли в «Народном фронте» Свердловской области. Общественники связались с военкоматом и разобрались в ситуации. «Мы связались с мобилизационной и медицинской комиссией областного военкомата, случай признан неподлежащим мобилизации», — сообщил URA.RU руководитель исполкома «Народного фронта» в Свердловской области Владислав Камский. Ранее URA.RU сообщало, что свердловского хирурга, мобилизованного со скандалом, вернули домой. 59-летнего заведующего хирургическим отделением асбестовской больницы №1 Виктора Дьячка вызвали в военкомат 22 сентября, то есть на следующий день после президентского указа о частичной мобилизации. И сразу отправили на сборы в Елань.