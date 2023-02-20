В Челябинске определили самый опасный район

В Челябинске за 2022 год по количеству преступлений первое место занял Курчатовский район. Об эффективности работы в районах URA.RU сообщил начальник управления МВД по городу Андрей Меньшенин.
«Самая большая регистрация обращений в 2022 году зафиксирована по Курчатовскому району. Наибольшая эффективность работы достигнута в Тракторозаводском, Ленинском и Курчатовском районах», — уточнил Меньшенин.
Меньшенин объяснил, что высокий показатель обращений объясняется большой территорией и высокой численностью жителей в сравнении с другими районами. Он выступил с отчетом по итогам 2022 года на заседании гордумы 21 февраля. Отчет был принят без замечаний.
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