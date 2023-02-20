20 февраля 2023

В Челябинске определили самый опасный район

В Челябинске больше всего преступлений происходит в Курчатовском районе
© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Меньшенин, начальник Управление МВД по Челябинску. Челябинск, портрет, меньшенин андрей
Меньшенин назвал самыми эффективными районами Тракторозаводской, Ленинский и Курчатовский Фото:

В Челябинске за 2022 год по количеству преступлений первое место занял Курчатовский район. Об эффективности работы в районах URA.RU сообщил начальник управления МВД по городу Андрей Меньшенин.

«Самая большая регистрация обращений в 2022 году зафиксирована по Курчатовскому району. Наибольшая эффективность работы достигнута в Тракторозаводском, Ленинском и Курчатовском районах», — уточнил Меньшенин.

Меньшенин объяснил, что высокий показатель обращений объясняется большой территорией и высокой численностью жителей в сравнении с другими районами. Он выступил с отчетом по итогам 2022 года на заседании гордумы 21 февраля. Отчет был принят без замечаний.

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В Челябинске за 2022 год по количеству преступлений первое место занял Курчатовский район. Об эффективности работы в районах URA.RU сообщил начальник управления МВД по городу Андрей Меньшенин. «Самая большая регистрация обращений в 2022 году зафиксирована по Курчатовскому району. Наибольшая эффективность работы достигнута в Тракторозаводском, Ленинском и Курчатовском районах», — уточнил Меньшенин. Меньшенин объяснил, что высокий показатель обращений объясняется большой территорией и высокой численностью жителей в сравнении с другими районами. Он выступил с отчетом по итогам 2022 года на заседании гордумы 21 февраля. Отчет был принят без замечаний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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