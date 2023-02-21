Путин заявил, что мир не должен делиться на цивилизованные страны и все остальные

Мир не должен делиться на правильные страны и все остальные
Мир не должен делиться на цивилизованные страны и все остальные. Об этом заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.
«В мире не должно быть деления на цивилизованные страны и на все остальные», — заявил Путин в обращении. Он добавил, что Россия твердо отстаивает не только свои интересы.
Сегодня, 21 февраля, Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию. URA.RU ведет
URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!