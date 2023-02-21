Путин заявил, что мир не должен делиться на цивилизованные страны и все остальные

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Послание президента. Москва, путин владимир
Мир не должен делиться на правильные страны и все остальные Фото:

Мир не должен делиться на цивилизованные страны и все остальные. Об этом заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

«В мире не должно быть деления на цивилизованные страны и на все остальные», — заявил Путин в обращении. Он добавил, что Россия твердо отстаивает не только свои интересы.

Сегодня, 21 февраля, Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию. URA.RU ведет прямую трансляцию.

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Мир не должен делиться на цивилизованные страны и все остальные. Об этом заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. «В мире не должно быть деления на цивилизованные страны и на все остальные», — заявил Путин в обращении. Он добавил, что Россия твердо отстаивает не только свои интересы. Сегодня, 21 февраля, Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию. URA.RU ведет прямую трансляцию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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