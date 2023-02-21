Путин меняет правила защиты добровольных пенсионных накоплений

Владимир Путин дал поручение правительству разработать новую госпрограмму для инвестиций внутри страны
новость из сюжетаПослание Путина Федеральному собранию — 2023
Президент России Владимир Путин попросил правительство разработать программу, которая бы дала возможность россиянам выгодно вкладывать средства в добровольные пенсионные накопления. Он обратился к правительству в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию.
«Правительство должно разработать госпрограмму, которая позволит гражданам вкладывать деньги внутри страны и в добровольные пенсионные накопления. На них будет установлена вдвое большая сумма — до 2 млн 800 тысяч рублей», — сказал Владимир Путин. Трансляция ведется на
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!