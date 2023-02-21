Путин меняет правила защиты добровольных пенсионных накоплений

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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир
Владимир Путин дал поручение правительству разработать новую госпрограмму для инвестиций внутри страны Фото:
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Послание Путина Федеральному собранию — 2023

Президент России Владимир Путин попросил правительство разработать программу, которая бы дала возможность россиянам выгодно вкладывать средства в добровольные пенсионные накопления. Он обратился к правительству в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию.

«Правительство должно разработать госпрограмму, которая позволит гражданам вкладывать деньги внутри страны и в добровольные пенсионные накопления. На них будет установлена вдвое большая сумма — до 2 млн 800 тысяч рублей», — сказал Владимир Путин. Трансляция ведется на rutube-канале URA.RU.

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Президент России Владимир Путин попросил правительство разработать программу, которая бы дала возможность россиянам выгодно вкладывать средства в добровольные пенсионные накопления. Он обратился к правительству в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию. «Правительство должно разработать госпрограмму, которая позволит гражданам вкладывать деньги внутри страны и в добровольные пенсионные накопления. На них будет установлена вдвое большая сумма — до 2 млн 800 тысяч рублей», — сказал Владимир Путин. Трансляция ведется на rutube-канале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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