В Целинном округе Курганской области второй раз за месяц назначен новый врио главы

Спустя 15 дней после назначения врио главы Целинного округа Акулова покинула пост Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Целинном округе Курганской области второй раз за месяц сменился руководить администрации. Временно исполняющая обязанности Людмила Акулова сложила полномочия спустя 15 дней после своего назначения. Об этом сообщает администрация в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Акулова сложила полномочия по собственному желанию. Дума округа 22 февраля приняла решение возложить полномочия руководителя муниципалитета на замглавы округа по ЖКХ и строительству Петра Скоробогатова», — указано в посте. В округе Скоробогатов отвечает за благоустройство территорий, дорожную деятельность, транспорт, газификацию, водо- и энергоснабжение.

Ранее URA.RU писало, что 7 февраля глава Целинного округа Александр Сытов в связи с состоянием здоровья решил сложить полномочия. На его место временно исполняющей полномочия была назначена его заместитель Людмила Акулова.

Петр Скоробогатов назначен врио главы Целинного округа Фото: администрация Целинного округа, соцсеть «ВКонтакте»

Решение о назначении было принято думой на заседании 22 февраля Фото: администрация Целинного округа, соцсеть «ВКонтакте»