21 февраля 2023

В курганском округе второй раз за месяц сменился глава. Фото

В Целинном округе Курганской области второй раз за месяц назначен новый врио главы
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание общественной молодежной палаты. Курган, чиновник, законопроект, документы, заседание, руки, авторучка, бумаги к совещанию, депутат
Спустя 15 дней после назначения врио главы Целинного округа Акулова покинула пост Фото:

В Целинном округе Курганской области второй раз за месяц сменился руководить администрации. Временно исполняющая обязанности Людмила Акулова сложила полномочия спустя 15 дней после своего назначения. Об этом сообщает администрация в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Акулова сложила полномочия по собственному желанию. Дума округа 22 февраля приняла решение возложить полномочия руководителя муниципалитета на замглавы округа по ЖКХ и строительству Петра Скоробогатова», — указано в посте. В округе Скоробогатов отвечает за благоустройство территорий, дорожную деятельность, транспорт, газификацию, водо- и энергоснабжение.

Ранее URA.RU писало, что 7 февраля глава Целинного округа Александр Сытов в связи с состоянием здоровья решил сложить полномочия. На его место временно исполняющей полномочия была назначена его заместитель Людмила Акулова.

Петр Скоробогатов назначен врио главы Целинного округа
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Решение о назначении было принято думой на заседании 22 февраля
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Людмила Акулова (справа) руководила округом всего 15 дней
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В Целинном округе Курганской области второй раз за месяц сменился руководить администрации. Временно исполняющая обязанности Людмила Акулова сложила полномочия спустя 15 дней после своего назначения. Об этом сообщает администрация в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Акулова сложила полномочия по собственному желанию. Дума округа 22 февраля приняла решение возложить полномочия руководителя муниципалитета на замглавы округа по ЖКХ и строительству Петра Скоробогатова», — указано в посте. В округе Скоробогатов отвечает за благоустройство территорий, дорожную деятельность, транспорт, газификацию, водо- и энергоснабжение. Ранее URA.RU писало, что 7 февраля глава Целинного округа Александр Сытов в связи с состоянием здоровья решил сложить полномочия. На его место временно исполняющей полномочия была назначена его заместитель Людмила Акулова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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