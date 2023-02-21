Путин предложил увеличить налоговый вычет для россиян в два раза

21 февраля 2023 в 15:31 Размер текста - 17 +

Владимир Путин предложил увеличить налоговые вычеты Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Послание Путина Федеральному собранию — 2023 Президент Росси Владимир Путин предложил увеличить налоговый вычет на лечение и образование в два раза. Такое заявление прозвучало в ходе ежегодного послания президента Федеральному Собранию. «Предлагаю увеличить социальный налоговый вычет на образование детей с 50 до 110 тысяч рублей, на собственное обучение и медрасходы со 120 до 150 тысяч», — заявил Владимир Путин. Трансляция ведется на rutube-канале URA.RU . Сейчас граждане РФ могут получить налоговый вычет на медицинские услуги, в том числе дорогостоящие, покупку лекарств и страховые взносы по договору добровольного медицинского страхования. Максимальный компенсации — 120 тысяч рублей за год. Она включает в себя все виды социального налогового вычета. Однако это ограничение не действует на дорогостоящие виды лечения — они компенсируются в полной мере. Для получения компенсации необходимо предоставить договор с медицинским учреждением и справку об оплате медицинских услуг с кодом 1. Для налогового вычета на покупку лекарств требуется рецептурный бланк и чеки. Социальный вычет на образование можно получить как для себя, так и для ребенка или опекаемого подопечного. Максимальная сумма — не более 50 тысяч рублей в год. Чтобы оформить налоговый вычет, нужно предоставить договор с образовательным учреждением на оказание соответствующих услуг и платежные документы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Росси Владимир Путин предложил увеличить налоговый вычет на лечение и образование в два раза. Такое заявление прозвучало в ходе ежегодного послания президента Федеральному Собранию. «Предлагаю увеличить социальный налоговый вычет на образование детей с 50 до 110 тысяч рублей, на собственное обучение и медрасходы со 120 до 150 тысяч», — заявил Владимир Путин. Трансляция ведется на rutube-канале URA.RU. Сейчас граждане РФ могут получить налоговый вычет на медицинские услуги, в том числе дорогостоящие, покупку лекарств и страховые взносы по договору добровольного медицинского страхования. Максимальный компенсации — 120 тысяч рублей за год. Она включает в себя все виды социального налогового вычета. Однако это ограничение не действует на дорогостоящие виды лечения — они компенсируются в полной мере. Для получения компенсации необходимо предоставить договор с медицинским учреждением и справку об оплате медицинских услуг с кодом 1. Для налогового вычета на покупку лекарств требуется рецептурный бланк и чеки. Социальный вычет на образование можно получить как для себя, так и для ребенка или опекаемого подопечного. Максимальная сумма — не более 50 тысяч рублей в год. Чтобы оформить налоговый вычет, нужно предоставить договор с образовательным учреждением на оказание соответствующих услуг и платежные документы.