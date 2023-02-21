Спасатели обратились к свердловчанам с предупреждением

Спасатели призвали свердловчан быть бдительными и осторожными
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Снежный город. Екатеринбург, снег, зима, город в снегу
В регионе ждут обильные осадки Фото:

В Свердловской области 22 февраля ожидаются сильные осадки. Об этом в официальном telegram-канале сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

«Предупреждение о сильных осадках в Свердловской области сохраняется. Ночью 22 февраля местами на Среднем Урале ожидается сильный снег. Будьте бдительны и осторожны. Ваша безопасность — ваша ответственность», — рассказали спасатели.

Аналогичное предупреждение объявили и в Челябинской области. На следующей неделе в регион придет аномальное потепление.

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В Свердловской области 22 февраля ожидаются сильные осадки. Об этом в официальном telegram-канале сообщает ГУ МЧС по Свердловской области. «Предупреждение о сильных осадках в Свердловской области сохраняется. Ночью 22 февраля местами на Среднем Урале ожидается сильный снег. Будьте бдительны и осторожны. Ваша безопасность — ваша ответственность», — рассказали спасатели. Аналогичное предупреждение объявили и в Челябинской области. На следующей неделе в регион придет аномальное потепление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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