Спасатели обратились к свердловчанам с предупреждением

Спасатели призвали свердловчан быть бдительными и осторожными

В регионе ждут обильные осадки Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Свердловской области 22 февраля ожидаются сильные осадки. Об этом в официальном telegram-канале сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

«Предупреждение о сильных осадках в Свердловской области сохраняется. Ночью 22 февраля местами на Среднем Урале ожидается сильный снег. Будьте бдительны и осторожны. Ваша безопасность — ваша ответственность», — рассказали спасатели.

Аналогичное предупреждение объявили и в Челябинской области. На следующей неделе в регион придет аномальное потепление.