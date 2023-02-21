Памфилова рассказала о подготовке к выборам президента

Подготовка к выборам президента в 2024 году стартовала сразу после завершения прошлых. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК РФ) Элла Памфилова.
«Подготовка к выборам началась сразу после прошлых выборов в 2018 году. Мы провели некоторый анализ и начали подготовку к выборам в 2024 году», — заявила Памфилова.
Она добавила, что в период подготовки к выборам большое внимание уделяется стратегическим факторам. Умение анализировать и прогнозировать грядущие вызовы, а также работа на опережение позволяет четко следовать пожеланиям и запросам граждан России, заключила председатель ЦИК России.
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