Памфилова рассказала о подготовке к выборам президента Глава ЦИК Памфилова: подготовка к выборам в 2024 году идет полным ходом 21 февраля 2023 в 17:02 Размер текста - 17 + Подготовка к выборам строится с учетом запросов и пожеланий граждан России, заявила Элла Памфилова Фото: официальный сайт президента РФ Подготовка к выборам президента в 2024 году стартовала сразу после завершения прошлых. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК РФ) Элла Памфилова. «Подготовка к выборам началась сразу после прошлых выборов в 2018 году. Мы провели некоторый анализ и начали подготовку к выборам в 2024 году», — заявила Памфилова. Она добавила, что в период подготовки к выборам большое внимание уделяется стратегическим факторам. Умение анализировать и прогнозировать грядущие вызовы, а также работа на опережение позволяет четко следовать пожеланиям и запросам граждан России, заключила председатель ЦИК России. Подготовка к выборам президента в 2024 году стартовала сразу после завершения прошлых. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК РФ) Элла Памфилова. «Подготовка к выборам началась сразу после прошлых выборов в 2018 году. Мы провели некоторый анализ и начали подготовку к выборам в 2024 году», — заявила Памфилова. Она добавила, что в период подготовки к выборам большое внимание уделяется стратегическим факторам. Умение анализировать и прогнозировать грядущие вызовы, а также работа на опережение позволяет четко следовать пожеланиям и запросам граждан России, заключила председатель ЦИК России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям