Памфилова рассказала о подготовке к выборам президента

Глава ЦИК Памфилова: подготовка к выборам в 2024 году идет полным ходом
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к выборам строится с учетом запросов и пожеланий граждан России, заявила Элла Памфилова Фото:

Подготовка к выборам президента в 2024 году стартовала сразу после завершения прошлых. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК РФ) Элла Памфилова.

«Подготовка к выборам началась сразу после прошлых выборов в 2018 году. Мы провели некоторый анализ и начали подготовку к выборам в 2024 году», — заявила Памфилова.

Она добавила, что в период подготовки к выборам большое внимание уделяется стратегическим факторам. Умение анализировать и прогнозировать грядущие вызовы, а также работа на опережение позволяет четко следовать пожеланиям и запросам граждан России, заключила председатель ЦИК России.

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Подготовка к выборам президента в 2024 году стартовала сразу после завершения прошлых. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК РФ) Элла Памфилова. «Подготовка к выборам началась сразу после прошлых выборов в 2018 году. Мы провели некоторый анализ и начали подготовку к выборам в 2024 году», — заявила Памфилова. Она добавила, что в период подготовки к выборам большое внимание уделяется стратегическим факторам. Умение анализировать и прогнозировать грядущие вызовы, а также работа на опережение позволяет четко следовать пожеланиям и запросам граждан России, заключила председатель ЦИК России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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