Генсек НАТО отреагировал на важнейшее заявление Путина во время послания Столтенберг: НАТО расстраивает решение России о приостановке своего участия в ДСНВ 21 февраля 2023 в 17:20 Размер текста - 17 + Россия должна немедленно пересмотреть свое решение, заявил Йенс Столтенберг. Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Североатлантический альянс (НАТО) расстраивает решение России приостановить свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Последнее решение России о приостановке своего участия в ДСНВ расстраивает», — передает слова Столтенберга официальный сайт альянса. Он добавил, что данное решение российских властей якобы нарушает всю архитектуру контроля над вооружениями, и призвал официальные лица России поменять свое решение. Ранее президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному Собранию, что РФ приостанавливает свое участие в ДСНВ. При этом он уточнил, что российская сторона не покидает договор. Североатлантический альянс (НАТО) расстраивает решение России приостановить свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Последнее решение России о приостановке своего участия в ДСНВ расстраивает», — передает слова Столтенберга официальный сайт альянса. Он добавил, что данное решение российских властей якобы нарушает всю архитектуру контроля над вооружениями, и призвал официальные лица России поменять свое решение. Ранее президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному Собранию, что РФ приостанавливает свое участие в ДСНВ. При этом он уточнил, что российская сторона не покидает договор. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям