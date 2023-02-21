Генсек НАТО отреагировал на важнейшее заявление Путина во время послания

Столтенберг: НАТО расстраивает решение России о приостановке своего участия в ДСНВ
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НАТО. Москва. stock, Йенс Столтенберг
Россия должна немедленно пересмотреть свое решение, заявил Йенс Столтенберг. Фото:

Североатлантический альянс (НАТО) расстраивает решение России приостановить свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Последнее решение России о приостановке своего участия в ДСНВ расстраивает», — передает слова Столтенберга официальный сайт альянса. Он добавил, что данное решение российских властей якобы нарушает всю архитектуру контроля над вооружениями, и призвал официальные лица России поменять свое решение.

Ранее президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному Собранию, что РФ приостанавливает свое участие в ДСНВ. При этом он уточнил, что российская сторона не покидает договор.

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Североатлантический альянс (НАТО) расстраивает решение России приостановить свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Последнее решение России о приостановке своего участия в ДСНВ расстраивает», — передает слова Столтенберга официальный сайт альянса. Он добавил, что данное решение российских властей якобы нарушает всю архитектуру контроля над вооружениями, и призвал официальные лица России поменять свое решение. Ранее президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному Собранию, что РФ приостанавливает свое участие в ДСНВ. При этом он уточнил, что российская сторона не покидает договор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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