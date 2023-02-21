Генсек НАТО отреагировал на важнейшее заявление Путина во время послания

Россия должна немедленно пересмотреть свое решение, заявил Йенс Столтенберг.Фото: NIDS/NATO Multimedia Library
Североатлантический альянс (НАТО) расстраивает решение России приостановить свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Последнее решение России о приостановке своего участия в ДСНВ расстраивает», — передает слова Столтенберга официальный сайт альянса. Он добавил, что данное решение российских властей якобы нарушает всю архитектуру контроля над вооружениями, и призвал официальные лица России поменять свое решение.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному Собранию, что РФ приостанавливает свое участие в ДСНВ. При этом он уточнил, что российская сторона не покидает договор.
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Североатлантический альянс (НАТО) расстраивает решение России приостановить свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Последнее решение России о приостановке своего участия в ДСНВ расстраивает», — передает слова Столтенберга официальный сайт альянса. Он добавил, что данное решение российских властей якобы нарушает всю архитектуру контроля над вооружениями, и призвал официальные лица России поменять свое решение. Ранее президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному Собранию, что РФ приостанавливает свое участие в ДСНВ. При этом он уточнил, что российская сторона не покидает договор.