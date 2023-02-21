Россия приостанавливает свое участие в договоре СНВ

Россия приостанавливает участие в договоре СНВ, заявил Владимир Путин
новость из сюжетаПослание Путина Федеральному собранию — 2023
Россия приняла решение приостановить договор с США о Стратегических наступательных вооружениях. Об этом заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.
«Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Не выходит, а приостанавливает», — сказал Владимир Путин во время своего обращения.
Сегодня, 21 февраля, Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию. URA.RU ведет прямую трансляцию.
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