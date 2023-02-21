Россия приостанавливает свое участие в договоре СНВ

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Послание Президента Федеральному Собранию Москва, путин на экране
Россия приостанавливает участие в договоре СНВ, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Послание Путина Федеральному собранию — 2023

Россия приняла решение приостановить договор с США о Стратегических наступательных вооружениях. Об этом заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

«Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Не выходит, а приостанавливает», — сказал Владимир Путин во время своего обращения.

Сегодня, 21 февраля, Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию. URA.RU ведет прямую трансляцию.

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Россия приняла решение приостановить договор с США о Стратегических наступательных вооружениях. Об этом заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. «Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Не выходит, а приостанавливает», — сказал Владимир Путин во время своего обращения. Сегодня, 21 февраля, Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию. URA.RU ведет прямую трансляцию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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