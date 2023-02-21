Памфилова: выборы в новых регионах будут зависеть от хода СВО

21 февраля 2023 в 17:39 Размер текста - 17 +

Проведение выборов президента в новых регионах РФ будет зависеть от военной обстановки, заявила Элла Памфилова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Подготовка к проведению выборов президента в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях идет полным ходом, и в случае благоприятной военной обстановки на новых территориях они обязательно пройдут. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК РФ) Элла Памфилова. «Мы не можем прогнозировать, на каком этапе будет проходить спецоперация и что будет происходить на территориях новых регионов РФ. Но если обстановка будет критическая, то выборы проводиться не будут», — заявила Памфилова. Глава ЦИК РФ подчеркнула, что, несмотря на все факторы, подготовка к выборам на новых территориях идет полным ходом и местные органы власти должны быть готовыми ко всему. Процедура выборов в новых субъектах будет устроена так же, как и во всех остальных российских регионах, и единый день голосования должен состояться в сентябре. Процесс формирования избирательных комиссий уже запущен, заключила Памфилова.

Подготовка к проведению выборов президента в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях идет полным ходом, и в случае благоприятной военной обстановки на новых территориях они обязательно пройдут. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК РФ) Элла Памфилова. «Мы не можем прогнозировать, на каком этапе будет проходить спецоперация и что будет происходить на территориях новых регионов РФ. Но если обстановка будет критическая, то выборы проводиться не будут», — заявила Памфилова. Глава ЦИК РФ подчеркнула, что, несмотря на все факторы, подготовка к выборам на новых территориях идет полным ходом и местные органы власти должны быть готовыми ко всему. Процедура выборов в новых субъектах будет устроена так же, как и во всех остальных российских регионах, и единый день голосования должен состояться в сентябре. Процесс формирования избирательных комиссий уже запущен, заключила Памфилова.