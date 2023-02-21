Борреля возмутило решение Путина по ядерному договору

Боррель: приостановка участия России в ДСНВ разрушает систему безопасности в мире
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Европейские политики. stock, Жозеп Боррель, stock
Мир должен выработать новые меры безопасности, заявил Жозеп Боррель Фото:

Система международной безопасности терпит крах после решения России приостановить свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДНСВ). Такое мнение выразил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Решение, которое приняла Россия по ДСНВ, разрушает созданную после холодной войны систему международной безопасности», — заявил Боррель. Он добавил, что теперь мир должен сосредоточиться на создании новой архитектуры безопасности. Трансляция велась на официальном сайте НАТО.

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию сообщил, что РФ временно приостанавливает свое участие в ДСНВ. Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг также выразил мнение, что решение России разрушает всю сложившуюся систему мер безопасности.

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Система международной безопасности терпит крах после решения России приостановить свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДНСВ). Такое мнение выразил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Решение, которое приняла Россия по ДСНВ, разрушает созданную после холодной войны систему международной безопасности», — заявил Боррель. Он добавил, что теперь мир должен сосредоточиться на создании новой архитектуры безопасности. Трансляция велась на официальном сайте НАТО. Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию сообщил, что РФ временно приостанавливает свое участие в ДСНВ. Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг также выразил мнение, что решение России разрушает всю сложившуюся систему мер безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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