Борреля возмутило решение Путина по ядерному договору

Система международной безопасности терпит крах после решения России приостановить свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДНСВ). Такое мнение выразил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Решение, которое приняла Россия по ДСНВ, разрушает созданную после холодной войны систему международной безопасности», — заявил Боррель. Он добавил, что теперь мир должен сосредоточиться на создании новой архитектуры безопасности. Трансляция велась на официальном
Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию сообщил, что РФ временно приостанавливает свое участие в ДСНВ. Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг также выразил мнение, что решение России разрушает всю сложившуюся систему мер безопасности.
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