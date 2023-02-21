Борреля возмутило решение Путина по ядерному договору Боррель: приостановка участия России в ДСНВ разрушает систему безопасности в мире 21 февраля 2023 в 18:00 Размер текста - 17 + Мир должен выработать новые меры безопасности, заявил Жозеп Боррель Фото: Официальный сайт Европарламента Система международной безопасности терпит крах после решения России приостановить свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДНСВ). Такое мнение выразил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Решение, которое приняла Россия по ДСНВ, разрушает созданную после холодной войны систему международной безопасности», — заявил Боррель. Он добавил, что теперь мир должен сосредоточиться на создании новой архитектуры безопасности. Трансляция велась на официальном сайте НАТО. Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию сообщил, что РФ временно приостанавливает свое участие в ДСНВ. Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг также выразил мнение, что решение России разрушает всю сложившуюся систему мер безопасности. Система международной безопасности терпит крах после решения России приостановить свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДНСВ). Такое мнение выразил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Решение, которое приняла Россия по ДСНВ, разрушает созданную после холодной войны систему международной безопасности», — заявил Боррель. Он добавил, что теперь мир должен сосредоточиться на создании новой архитектуры безопасности. Трансляция велась на официальном сайте НАТО. Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию сообщил, что РФ временно приостанавливает свое участие в ДСНВ. Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг также выразил мнение, что решение России разрушает всю сложившуюся систему мер безопасности. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям