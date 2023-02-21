Свердловчанам приходится платить дороже, чтобы уехать с работы домой Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Екатеринбурге из-за снегопада резко выросли цены на такси. Стоимость поездки увеличилась в 3-4 раза, заметили читатели URA.RU.

«Обычно езжу с работы домой за 200 рублей, сегодня пришлось отдать почти 600», — рассказывает один из собеседников агентства. Аналогичная ситуация и у другого читателя: «В среднем плачу вечером за поездку из центра на Ботанику 250 рублей, сегодня — 650».

Ранее спасатели выступили с предупреждением, что в Свердловскую область идут обильные осадки. При этом в начале следующей недели в регионе установится аномально теплая погода.