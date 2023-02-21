Снегопад в Екатеринбурге привел к резкому скачку цен на такси. Скрин

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Снегопад в Екатеринбурге, снег, зима, такси, яндекс такси, снегопад
Свердловчанам приходится платить дороже, чтобы уехать с работы домой Фото:

В Екатеринбурге из-за снегопада резко выросли цены на такси. Стоимость поездки увеличилась в 3-4 раза, заметили читатели URA.RU.

«Обычно езжу с работы домой за 200 рублей, сегодня пришлось отдать почти 600», — рассказывает один из собеседников агентства. Аналогичная ситуация и у другого читателя: «В среднем плачу вечером за поездку из центра на Ботанику 250 рублей, сегодня — 650».

Ранее спасатели выступили с предупреждением, что в Свердловскую область идут обильные осадки. При этом в начале следующей недели в регионе установится аномально теплая погода.

В снегопад цены на такси традиционно стремятся вверх

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В Екатеринбурге из-за снегопада резко выросли цены на такси. Стоимость поездки увеличилась в 3-4 раза, заметили читатели URA.RU. «Обычно езжу с работы домой за 200 рублей, сегодня пришлось отдать почти 600», — рассказывает один из собеседников агентства. Аналогичная ситуация и у другого читателя: «В среднем плачу вечером за поездку из центра на Ботанику 250 рублей, сегодня — 650». Ранее спасатели выступили с предупреждением, что в Свердловскую область идут обильные осадки. При этом в начале следующей недели в регионе установится аномально теплая погода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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