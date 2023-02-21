Начальники полиции в ХМАО массово ушли в отпуск

22 февраля 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Начальники пяти территориальных отделов полиции в ХМАО ушли в отпуск Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сразу пять начальников территориальных отделов полиции в различных муниципалитетах ХМАО ушли в отпуск после итоговой коллегии УМВД. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «После итоговой коллегии УМВД в ХМАО начальники отделений ушли в отпуск. Сейчас в отпуске глава МО МВД России „Ханты-Мансийский“ Сергей Иванков и Константин Золотухин из Нягани. Также ушли в отпуск начальники отделений в Октябрьском, Кондинском и Белоярском районах», — сказал источник. Он добавил, что обычно после коллегии руководители отделений уходят в отпуск на 3-4 недели. «Золотухин и Иванков выйдут из отпуска после 6 марта», — заключил источник. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос. На момент публикации ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало, что части сотрудников ФСБ России отменили отпуски на весенний период 2022 года из-за спецоперации на Украине. Руководство это объясняет служебной необходимостью. При этом в ХМАО полицейским, несмотря на проведение спецоперации, разрешили брать отпуски весной.

Сразу пять начальников территориальных отделов полиции в различных муниципалитетах ХМАО ушли в отпуск после итоговой коллегии УМВД. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «После итоговой коллегии УМВД в ХМАО начальники отделений ушли в отпуск. Сейчас в отпуске глава МО МВД России „Ханты-Мансийский“ Сергей Иванков и Константин Золотухин из Нягани. Также ушли в отпуск начальники отделений в Октябрьском, Кондинском и Белоярском районах», — сказал источник. Он добавил, что обычно после коллегии руководители отделений уходят в отпуск на 3-4 недели. «Золотухин и Иванков выйдут из отпуска после 6 марта», — заключил источник. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос. На момент публикации ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало, что части сотрудников ФСБ России отменили отпуски на весенний период 2022 года из-за спецоперации на Украине. Руководство это объясняет служебной необходимостью. При этом в ХМАО полицейским, несмотря на проведение спецоперации, разрешили брать отпуски весной.