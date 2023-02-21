США попросили Путина не начинать ядерную войну

21 февраля 2023 в 19:36 Размер текста - 17 +

Пресс-секретарь госдепа США Нед Прайс попросил Россию не начинать ядерную войну Фото: Vitaly V. Kuzmin/Wikimedia Commons В США попросили Россию не вести ядерную войну. С такой просьбой выступил пресс-секретарь госдепа США Нед Прайс после того, как президент России Владимир Путин объявил о выходе из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. «Ядерная война не должна вестись, и в ней не может быть победителей. Мы в это по-прежнему искренне верим, приверженность этому русские в последние месяцы подтверждали сами», — заявил Нед Прайс в эфире CNN. Он попросил Россию придерживаться международных обязательств и «не бряцать» ядерным оружием. Владимир Путин 21 февраля выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию РФ. В нем он объявил о приостановке участия России в ДСНВ, передает телеканал 360. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что США поплатились за антироссийскую политику, передает агентство Nation News.

В США попросили Россию не вести ядерную войну. С такой просьбой выступил пресс-секретарь госдепа США Нед Прайс после того, как президент России Владимир Путин объявил о выходе из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. «Ядерная война не должна вестись, и в ней не может быть победителей. Мы в это по-прежнему искренне верим, приверженность этому русские в последние месяцы подтверждали сами», — заявил Нед Прайс в эфире CNN. Он попросил Россию придерживаться международных обязательств и «не бряцать» ядерным оружием. Владимир Путин 21 февраля выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию РФ. В нем он объявил о приостановке участия России в ДСНВ, передает телеканал 360. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что США поплатились за антироссийскую политику, передает агентство Nation News.