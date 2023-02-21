США попросили Путина не начинать ядерную войну

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Пресс-секретарь госдепа США Нед Прайс попросил Россию не начинать ядерную войну Фото:

В США попросили Россию не вести ядерную войну. С такой просьбой выступил пресс-секретарь госдепа США Нед Прайс после того, как президент России Владимир Путин объявил о выходе из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

«Ядерная война не должна вестись, и в ней не может быть победителей. Мы в это по-прежнему искренне верим, приверженность этому русские в последние месяцы подтверждали сами», — заявил Нед Прайс в эфире CNN. Он попросил Россию придерживаться международных обязательств и «не бряцать» ядерным оружием.

Владимир Путин 21 февраля выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию РФ. В нем он объявил о приостановке участия России в ДСНВ, передает телеканал 360. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что США поплатились за антироссийскую политику, передает агентство Nation News.

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В США попросили Россию не вести ядерную войну. С такой просьбой выступил пресс-секретарь госдепа США Нед Прайс после того, как президент России Владимир Путин объявил о выходе из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. «Ядерная война не должна вестись, и в ней не может быть победителей. Мы в это по-прежнему искренне верим, приверженность этому русские в последние месяцы подтверждали сами», — заявил Нед Прайс в эфире CNN. Он попросил Россию придерживаться международных обязательств и «не бряцать» ядерным оружием. Владимир Путин 21 февраля выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию РФ. В нем он объявил о приостановке участия России в ДСНВ, передает телеканал 360. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что США поплатились за антироссийскую политику, передает агентство Nation News.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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