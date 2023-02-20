Газманов впервые спел в Сургуте новую версию своей легендарной песни. Видео 21 февраля 2023 в 20:57 Размер текста - 17 + Газманов выступил в Ледовом дворце Сургута Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Во время выступления в Сургуте (ХМАО) Олег Газманов впервые спел новую версию своей песни «Единственная моя». Артист переписал ее по просьбе своей жены, передает корреспондент URA.RU. «Газманов сказал, что слова песни попросила изменить его жена. Он добавил, что впервые исполнил ее сегодня в Сургуте», — передает журналист агентства с концерта в Ледовом дворце. Концерт Газманова проходит под лозунгом «Вперед, Россия!». Основными его зрителями стали члены семей участников СВО, добровольцы, сотрудники силовых структур и представители патриотических организаций. Ранее URA.RU рассказывало, что югорские мэры съезжаются в Сургут на концерт Газманова. На мероприятии ожидались делегации от всех городов и районов округа. Во время выступления в Сургуте (ХМАО) Олег Газманов впервые спел новую версию своей песни «Единственная моя». Артист переписал ее по просьбе своей жены, передает корреспондент URA.RU. «Газманов сказал, что слова песни попросила изменить его жена. Он добавил, что впервые исполнил ее сегодня в Сургуте», — передает журналист агентства с концерта в Ледовом дворце. Концерт Газманова проходит под лозунгом «Вперед, Россия!». Основными его зрителями стали члены семей участников СВО, добровольцы, сотрудники силовых структур и представители патриотических организаций. Ранее URA.RU рассказывало, что югорские мэры съезжаются в Сургут на концерт Газманова. На мероприятии ожидались делегации от всех городов и районов округа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям