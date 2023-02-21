В Свердловской области автобус с пассажирами попал в ДТП. Фото

21 февраля 2023 в 22:03 Размер текста - 17 +

Один из пострадавших впал в кому (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU На Полевском тракте вечером 21 февраля произошла авария с автобусом. Пострадали три человека, один из которых впал в кому, рассказал корреспонденту URA.RU очевидец. «Авария случилась на Полевском тракте. Пострадали три человека, один из них в коме», — сообщил очевидец. В УГИБДД по Свердловской области URA.RU сообщили, что погибших нет. «Обстоятельства еще устанавливаются», — добавили в ведомстве, пообещав рассказать подробности позднее. Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости»

На Полевском тракте вечером 21 февраля произошла авария с автобусом. Пострадали три человека, один из которых впал в кому, рассказал корреспонденту URA.RU очевидец. «Авария случилась на Полевском тракте. Пострадали три человека, один из них в коме», — сообщил очевидец. В УГИБДД по Свердловской области URA.RU сообщили, что погибших нет. «Обстоятельства еще устанавливаются», — добавили в ведомстве, пообещав рассказать подробности позднее.