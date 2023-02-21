Один из пострадавших впал в кому (архивное фото)
На Полевском тракте вечером 21 февраля произошла авария с автобусом. Пострадали три человека, один из которых впал в кому, рассказал корреспонденту URA.RU очевидец.
«Авария случилась на Полевском тракте. Пострадали три человека, один из них в коме», — сообщил очевидец.
В УГИБДД по Свердловской области URA.RU сообщили, что погибших нет. «Обстоятельства еще устанавливаются», — добавили в ведомстве, пообещав рассказать подробности позднее.
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