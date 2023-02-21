В Свердловской области автобус с пассажирами попал в ДТП. Фото

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Морозный день. Екатеринбург, транспорт, холод, зима, автобус, мороз
Один из пострадавших впал в кому (архивное фото) Фото:

На Полевском тракте вечером 21 февраля произошла авария с автобусом. Пострадали три человека, один из которых впал в кому, рассказал корреспонденту URA.RU очевидец.

«Авария случилась на Полевском тракте. Пострадали три человека, один из них в коме», — сообщил очевидец.

В УГИБДД по Свердловской области URA.RU сообщили, что погибших нет. «Обстоятельства еще устанавливаются», — добавили в ведомстве, пообещав рассказать подробности позднее.

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На Полевском тракте вечером 21 февраля произошла авария с автобусом. Пострадали три человека, один из которых впал в кому, рассказал корреспонденту URA.RU очевидец. «Авария случилась на Полевском тракте. Пострадали три человека, один из них в коме», — сообщил очевидец. В УГИБДД по Свердловской области URA.RU сообщили, что погибших нет. «Обстоятельства еще устанавливаются», — добавили в ведомстве, пообещав рассказать подробности позднее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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