В ДТП на Полевском тракте, где столкнулись пассажирский автобус и Mitsubishi, пострадали пять человек, среди которых два водителя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу. Ранее сообщалось о трех пострадавших.
«В аварии на Полевском тракте пострадали пять человек: четыре мужчины и женщина, которая находилась в автобусе», — говорится в сообщении. Пострадавшие госпитализированы в больницу №36.
Авария произошла по вине 29-летнего водителя Mitsubishi, который, по словам сотрудников Госавтоинспекции, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. Общественным транспортом управлял 64-летний мужчина.
Инцидент произошел вечером 21 февраля. По словам очевидца, среди пострадавших один человек впал в кому.
О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.