21 февраля 2023

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Полевском тракте увеличилось. Фото

На Полевском тракте в ДТП с автобусом пострадали пять человек
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее сообщалось о трех пострадавших Фото:

В ДТП на Полевском тракте, где столкнулись пассажирский автобус и Mitsubishi, пострадали пять человек, среди которых два водителя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу. Ранее сообщалось о трех пострадавших.

«В аварии на Полевском тракте пострадали пять человек: четыре мужчины и женщина, которая находилась в автобусе», — говорится в сообщении. Пострадавшие госпитализированы в больницу №36.

Авария произошла по вине 29-летнего водителя Mitsubishi, который, по словам сотрудников Госавтоинспекции, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. Общественным транспортом управлял 64-летний мужчина.

Инцидент произошел вечером 21 февраля. По словам очевидца, среди пострадавших один человек впал в кому.

Фото:
Фото:

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В ДТП на Полевском тракте, где столкнулись пассажирский автобус и Mitsubishi, пострадали пять человек, среди которых два водителя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу. Ранее сообщалось о трех пострадавших. «В аварии на Полевском тракте пострадали пять человек: четыре мужчины и женщина, которая находилась в автобусе», — говорится в сообщении. Пострадавшие госпитализированы в больницу №36. Авария произошла по вине 29-летнего водителя Mitsubishi, который, по словам сотрудников Госавтоинспекции, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. Общественным транспортом управлял 64-летний мужчина. Инцидент произошел вечером 21 февраля. По словам очевидца, среди пострадавших один человек впал в кому.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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