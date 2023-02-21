Число пострадавших в ДТП с автобусом на Полевском тракте увеличилось. Фото

На Полевском тракте в ДТП с автобусом пострадали пять человек

21 февраля 2023 в 23:33 Размер текста - 17 +

Ранее сообщалось о трех пострадавших Фото: ГИБДД по Екатеринбургу В ДТП на Полевском тракте, где столкнулись пассажирский автобус и Mitsubishi, пострадали пять человек, среди которых два водителя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу. Ранее сообщалось о трех пострадавших. «В аварии на Полевском тракте пострадали пять человек: четыре мужчины и женщина, которая находилась в автобусе», — говорится в сообщении. Пострадавшие госпитализированы в больницу №36. Авария произошла по вине 29-летнего водителя Mitsubishi, который, по словам сотрудников Госавтоинспекции, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. Общественным транспортом управлял 64-летний мужчина. Инцидент произошел вечером 21 февраля. По словам очевидца, среди пострадавших один человек впал в кому. Фото: пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу Фото: пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу

В ДТП на Полевском тракте, где столкнулись пассажирский автобус и Mitsubishi, пострадали пять человек, среди которых два водителя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу. Ранее сообщалось о трех пострадавших. «В аварии на Полевском тракте пострадали пять человек: четыре мужчины и женщина, которая находилась в автобусе», — говорится в сообщении. Пострадавшие госпитализированы в больницу №36. Авария произошла по вине 29-летнего водителя Mitsubishi, который, по словам сотрудников Госавтоинспекции, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. Общественным транспортом управлял 64-летний мужчина. Инцидент произошел вечером 21 февраля. По словам очевидца, среди пострадавших один человек впал в кому.