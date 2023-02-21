Пермские чиновники поссорились с прокуратурой

Депутаты Краснокамска пожаловались на вмешательство прокурора в работу муниципалитета

Депутаты недовольны действиями прокуратуры Краснокамска Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Депутаты гордумы Краснокамска (Пермский край) выразили недовольство работой местной прокуратуры. Спикер Дмитрий Чеплыгин направил обращение краевому прокурору. Администрации не хватает средств для исполнения судебных предписаний и предложений по корректировке бюджета, пишут СМИ.

«Дмитрий Чеплыгин выразил недовольство действиями прокуратуры Краснокамска. По его словам, местная прокуратура вмешивается в деятельность органов местного самоуправления, а предложения надзорного органа о корректировке муниципальных расходов приводят „к дисбалансу планирования бюджета округа“», — сообщает «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на письмо, адресованное прокурору региона Павлу Бухтоярову.

По данным издания, краснокамское ведомство добивается исполнения ряда судебных решений об устранении нарушений. Но, по подсчетам спикера Чеплыгина, чтобы выполнить все предписания, потребуется несколько годовых бюджетов муниципалитета.

URA.RU писало ранее, что пермские власти поссорились с краевым прокурором. Регулярные замечания надзорного ведомства в адрес пермской администрации объясняются напряженными отношениями между офисом губернатора и надзорным органом. Такое мнение высказал источники URA.RU в политэлитах Прикамья.