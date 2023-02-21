Минфин РФ рассмотрит новую меру поддержки малого и среднего бизнеса

В России хотят поднять сумму микрокредитов для малого и среднего бизнеса

22 февраля 2023 в 05:22 Размер текста - 17 +

Малый и средний бизнес хотят поддержать микрокредитами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Минфин РФ может поднять до 10 млн рублей верхний порог микрокредита для малого и среднего бизнеса (МСБ). Соответствующее предложение внес комитет Совфеда по экономической политике. «Законодательное ограничение в размере микрозайма (до 5 млн рублей) для микрокредитных компаний не удовлетворяет запрос на необходимый размер средств для инвестиционной деятельности предприятий […] Необходимо рассмотреть вопрос об увеличении максимального размера микрозайма до 10 млн рублей», — цитирует ТАСС письмо в адрес главы Минфина России Антона Силуанова. В документе указано также, что размер процентной ставки по кредитам затрудняет пополнение оборотных средств для бизнеса. Альтернативой выступают микрозаймы под 4-6%. Уточняется, что предложения по поддержке МСБ поступили из Еврейской автономной и Ростовской областей. В Хабаровском крае 40% предпринимателей считают микрозаймы наиболее эффективной мерой поддержки. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин обещал предпринимателям комфортную среду. Он говорил, развитие малого и среднего бизнеса — одна из ключевых задач в рамках достижения национальных целей развития, в том числе увеличения занятости и доходов людей. Президент Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, отметил, что российский бизнес сумел перестроить логистику и укрепил связи с партнерами в свете санкций, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минфин РФ может поднять до 10 млн рублей верхний порог микрокредита для малого и среднего бизнеса (МСБ). Соответствующее предложение внес комитет Совфеда по экономической политике. «Законодательное ограничение в размере микрозайма (до 5 млн рублей) для микрокредитных компаний не удовлетворяет запрос на необходимый размер средств для инвестиционной деятельности предприятий […] Необходимо рассмотреть вопрос об увеличении максимального размера микрозайма до 10 млн рублей», — цитирует ТАСС письмо в адрес главы Минфина России Антона Силуанова. В документе указано также, что размер процентной ставки по кредитам затрудняет пополнение оборотных средств для бизнеса. Альтернативой выступают микрозаймы под 4-6%. Уточняется, что предложения по поддержке МСБ поступили из Еврейской автономной и Ростовской областей. В Хабаровском крае 40% предпринимателей считают микрозаймы наиболее эффективной мерой поддержки. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин обещал предпринимателям комфортную среду. Он говорил, развитие малого и среднего бизнеса — одна из ключевых задач в рамках достижения национальных целей развития, в том числе увеличения занятости и доходов людей. Президент Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, отметил, что российский бизнес сумел перестроить логистику и укрепил связи с партнерами в свете санкций, передает RT.