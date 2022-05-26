Мишустин дал бизнесу карт-бланш в борьбе с санкциями Запада

Для этого премьер изменил новое правило своей работы

26 мая 2022 в 22:42 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что меры поддержки бизнеса должны быть максимально эффективными Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти РФ показали, что в борьбе с экономическими проблемами особо рассчитывают на малый и средний бизнес. На совещании штаба по борьбе с санкциями на площадке завода «Тонар» в Подмосковье 26 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин обещал предпринимателям комфортную среду. Это первое выездное мероприятие главы правительства с января. Эксперты объяснили URA.RU такое отношение к малому и среднему бизнесу тем, что предприниматели максимально вовлечены в экономические процессы. В начале выступления Мишустин поздравил участников совещания с Днем предпринимателя, а затем рассказал о мерах поддержки малых и средних предприятий (МСП), принятых в последние месяцы. «Обсудим, что еще можно сделать, чтобы все принятые решения работали максимально эффективно. Развитие малого и среднего бизнеса — одна из ключевых задач в рамках достижения национальных целей развития, в том числе увеличения занятости и доходов людей», — сказал премьер. Необходимо создать комфортные условия для развития малого и среднего бизнеса — без придирок и бюрократизма, заявил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам Мишустина, необходимо создать комфортную среду для предпринимателей — «без придирок, без бюрократизма». «Малый и средний бизнес первым принимает на себя удар, гибко реагирует на изменение ситуации, быстро переходит на новые форматы. Именно здесь рождается много нестандартных идей и новаторских решений», — отметил глава правительства. Сейчас происходит перестройка производственных и логистических цепочек, поиск новых поставщиков сырья, продукции, выход на рынки сбыта стран, которые готовы сотрудничать, подчеркнул Мишустин, добавив, что первые результаты уже есть — МСП не только продолжают развиваться, но и открываются новые. По данным за апрель, число небольших компаний превысило допандемийные значения и составило более 6 млн. За два месяца правительство приняло множество мер поддержки небольших предприятий, напомнил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU За два месяца правительство приняло инициативы в финансовой и налоговой сферах, снизило административные барьеры и повысило доступность существующих мер, перечислил премьер. В частности, введены льготные программы для кредитования компаний, налоговые каникулы, мораторий на плановые проверки, продлены сроки уплаты страховых взносов, лицензии, смягчена ответственность за правонарушения и другие меры. Расширенный формат проведения заседания комиссии необходим для поддержания обратной связи, которая «важна для того, чтобы понимать, как на местах работают правительственные меры, чего не хватает, что необходимо скорректировать», заявил Мишустин. «Рассчитываю на открытый, деловой, конструктивный разговор, по итогам которого мы выработаем новые инициативы, решения, механизмы», — сказал в завершении премьер. По просьбе предпринимателей Михаил Мишустин продлил до конца года программу компенсации за использование системы быстрых платежей Фото: Александр Елизаров © URA.RU На совещании Мишустин удовлетворил просьбы бизнес-сообщества. Премьер продлил до конца года программу возврата компенсации за использование системы быстрых платежей (СБП). Глава правительства поручил Минэкономразвитию и Федеральной налоговой службе включить производства косметики в список компании, имеющих отсрочку страховых взносов. Кроме того, власти проработают вопрос ускорения сертификации отдельных видов социально значимой продукции. Малый бизнес считается локомотивом экономики в кризис, отмечают эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Это была первая рабочая поездка премьер-министра РФ с 20 января, визита в Воронеж. И он не случайно выбрал для общения малый и средний бизнес, поскольку эти люди непосредственно вовлечены в процесс нормализации экономики на местах, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «На Мишустине лежит персональная ответственность за реакцию экономики страны на стоящие перед ней вызовы. Возобновление рабочих поездок премьера по стране говорит о том, что ситуация в стране стабилизировалась, и экономикой не надо управлять 24 часа в ручном режиме», — пояснил собеседник. Из-за структурной перестройки экономики россияне еще больше будут вовлечены в малый и средний бизнес, полагают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Структурная перестройка экономики, о которой говорят российские власти, основывается на том, что часть людей будет в большей степени вовлечена в малый и средний бизнес, отмечает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Будет выгоднее работать на себя, или быть занятым на небольших предприятиях, готовых осваивать ниши, освободившиеся после ухода западных компаний. Для людей — это возможность поднять собственный доход и уровень жизни», — уточнил эксперт. Статья по теме Доставка товаров в России будет работать по новой схеме Власти дают шанс экономически активному населению повысить благосостояние с помощью развития собственного бизнеса, поддерживает идею политолог Дмитрий Нечаев. «Большое количество россиян после пандемии и в результате кризиса оказалось в пограничном с бедностью состоянии. Реальным выходом для этих людей, если они представляют экономически активное население, станет развитие собственного бизнеса. Перед правительством стоит задача помочь людям. Кроме того, власти не отбрасывают идею формирования среднего класса и рост числа предпринимателей поможет повысить благосостояние россиян», — резюмировал политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ показали, что в борьбе с экономическими проблемами особо рассчитывают на малый и средний бизнес. На совещании штаба по борьбе с санкциями на площадке завода «Тонар» в Подмосковье 26 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин обещал предпринимателям комфортную среду. Это первое выездное мероприятие главы правительства с января. Эксперты объяснили URA.RU такое отношение к малому и среднему бизнесу тем, что предприниматели максимально вовлечены в экономические процессы. В начале выступления Мишустин поздравил участников совещания с Днем предпринимателя, а затем рассказал о мерах поддержки малых и средних предприятий (МСП), принятых в последние месяцы. «Обсудим, что еще можно сделать, чтобы все принятые решения работали максимально эффективно. Развитие малого и среднего бизнеса — одна из ключевых задач в рамках достижения национальных целей развития, в том числе увеличения занятости и доходов людей», — сказал премьер. По словам Мишустина, необходимо создать комфортную среду для предпринимателей — «без придирок, без бюрократизма». «Малый и средний бизнес первым принимает на себя удар, гибко реагирует на изменение ситуации, быстро переходит на новые форматы. Именно здесь рождается много нестандартных идей и новаторских решений», — отметил глава правительства. Сейчас происходит перестройка производственных и логистических цепочек, поиск новых поставщиков сырья, продукции, выход на рынки сбыта стран, которые готовы сотрудничать, подчеркнул Мишустин, добавив, что первые результаты уже есть — МСП не только продолжают развиваться, но и открываются новые. По данным за апрель, число небольших компаний превысило допандемийные значения и составило более 6 млн. За два месяца правительство приняло инициативы в финансовой и налоговой сферах, снизило административные барьеры и повысило доступность существующих мер, перечислил премьер. В частности, введены льготные программы для кредитования компаний, налоговые каникулы, мораторий на плановые проверки, продлены сроки уплаты страховых взносов, лицензии, смягчена ответственность за правонарушения и другие меры. Расширенный формат проведения заседания комиссии необходим для поддержания обратной связи, которая «важна для того, чтобы понимать, как на местах работают правительственные меры, чего не хватает, что необходимо скорректировать», заявил Мишустин. «Рассчитываю на открытый, деловой, конструктивный разговор, по итогам которого мы выработаем новые инициативы, решения, механизмы», — сказал в завершении премьер. На совещании Мишустин удовлетворил просьбы бизнес-сообщества. Премьер продлил до конца года программу возврата компенсации за использование системы быстрых платежей (СБП). Глава правительства поручил Минэкономразвитию и Федеральной налоговой службе включить производства косметики в список компании, имеющих отсрочку страховых взносов. Кроме того, власти проработают вопрос ускорения сертификации отдельных видов социально значимой продукции. Это была первая рабочая поездка премьер-министра РФ с 20 января, визита в Воронеж. И он не случайно выбрал для общения малый и средний бизнес, поскольку эти люди непосредственно вовлечены в процесс нормализации экономики на местах, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «На Мишустине лежит персональная ответственность за реакцию экономики страны на стоящие перед ней вызовы. Возобновление рабочих поездок премьера по стране говорит о том, что ситуация в стране стабилизировалась, и экономикой не надо управлять 24 часа в ручном режиме», — пояснил собеседник. Структурная перестройка экономики, о которой говорят российские власти, основывается на том, что часть людей будет в большей степени вовлечена в малый и средний бизнес, отмечает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Будет выгоднее работать на себя, или быть занятым на небольших предприятиях, готовых осваивать ниши, освободившиеся после ухода западных компаний. Для людей — это возможность поднять собственный доход и уровень жизни», — уточнил эксперт. Власти дают шанс экономически активному населению повысить благосостояние с помощью развития собственного бизнеса, поддерживает идею политолог Дмитрий Нечаев. «Большое количество россиян после пандемии и в результате кризиса оказалось в пограничном с бедностью состоянии. Реальным выходом для этих людей, если они представляют экономически активное население, станет развитие собственного бизнеса. Перед правительством стоит задача помочь людям. Кроме того, власти не отбрасывают идею формирования среднего класса и рост числа предпринимателей поможет повысить благосостояние россиян», — резюмировал политолог.